El juzgado de Mondoñedo acogió este jueves la vista por el desahucio contra un vecino de la ciudad, de 85 años e impedido, por parte de la Sareb, que reclama la titularidad de la vivienda que ocupa a escasos metros de la sede judicial. Hasta allí se desplazó en silla de ruedas José María Ratoeira Balseiro, en compañía de su abogado, Luis Rego, quien confía en que en unos días se resuelva a su favor esta situación, tras aportar pruebas que acreditan que el hombre es el "legítimo dueño".

"Lo que este jueves se dirimió es la posesión, que es indudable y es que José María en ningún caso es un okupa", razona su letrado, quien explica que a cambio del contrato de permuta con el promotor recibió un piso en la segunda planta, con trastero y una plaza de garaje, "todo perfectamente numerado. A José María se le entregaron las llaves del piso, que no entró dando una patada en la puerta", alega.

Un argumento al que Rego suma hechos como que "aportamos el alta de la empresa concesionaria del agua de 2009 y otros recibos que se empezaron a pagar desde entonces, como la luz y la comunidad hasta donde yo sé un okupa no suele pagar sus gastos", reflexiona el letrado mindoniense, quien no duda en calificar la situación de "insólita e injusta".

"Si no me dejan la casa me tendrán que dar el terreno", aseveraban a las puertas del juzgado José María, con severos problemas de movilidad por un ictus sufrido hace seis años. Su caso es de una "crueldad absoluta" cree su abogado, pues a su delicadísimo estado de salud suma el hecho de que José María no cuenta con familia cercana y es su cuidadora Irene al que se encarga de su atención, que necesita las 24 horas del día. Apenas puede moverse, solo para salir de la cama al sillón o a la silla de ruedas y no oye ni ve bien.

Las pocas fuerzas que le quedan las empleará, junto con la energía de su abogado, "para seguir peleando, porque no vamos a dar la batalla por perdida ya que tenemos claro que es su legítimo propietario", asevera Rego, quien confía en que "reine el sentido común. Lo que tenemos claro es que jamás nos rendiremos", señala.

El Sareb es el banco malo en todas sus acepciones"

El abogado mindoniense fue muy crítico con la Sareb, el también llamado malo, "que en este caso lo es en todas sus acepciones, no solo para absorber los productos tóxicos", asegura Luis Rego, quien se reafirma en la "mala fe" absoluta" de una entidad "creada por el Estado y que lleva a cabo acciones como esta que son absolutamente injustificables".



SIN ESCRITURA. La Sareb se hizo con la titularidad del piso tras salir a subasta las propiedades de la promotora, que quebró. El dueño del piso nunca hizo escritura pública, algo que no es necesario según Rego, pues "los contratos de permuta constan de dos fases: el acuerdo y la entrega del inmueble que puede hacerse por escritura o por la vía del hecho y fue esta última la opción de José María", aclara.