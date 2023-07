El juez culpa a organizador y Concello del atropello en una prueba en Viveiro

LUGO. El organizador del evento y el Concello de Viveiro "no adoptaron las medidas para evitar el riesgo potencial que suponía la prueba de slalom celebrada en la III Festa do Motor de Viveiro", en la que resultaron atropellados y heridos diez espectadores, uno de ellos de carácter grave. Así lo determinó el juzgado de lo Penal número 1 de Lugo en mayo de 2021 y así lo acaba de ratificar la Audiencia Provincial de Lugo, por lo que la sentencia ya es firme.

La Justicia absolvió a la conductora del vehículo que atropelló a las víctimas, al considerar que "no resultó acreditado que incurriese en conducta negligente alguna". Al organizador de la prueba, sin embargo, le achaca que concertó una póliza de seguro que cubría únicamente la exhibición de vehículos de rally en reposo, "quedando excluida cualquier demostración y/o circulación por vías públicas" y que "permitió la participación en la prueba de una conductora novel a bordo de un vehículo que no estaba asegurado y que había obtenido un resultado desfavorable de la ITV". Además, el hombre se limitó a confeccionar un plan de seguridad "en base a información recabada en internet" y "no valoró la ausencia de fuerzas de seguridad -Policía y Guardia Civil- a la hora de comenzar la prueba".

Sobre el Concello de Viveiro, los jueces concluyen que autorizó el uso de terrenos municipales para desarrollar la prueba deportiva "sin comprobar si concurrían los requisitos para que tal prueba se llevase al efecto con las medidas de seguridad suficientes y revistiendo el acto de una profesionalidad de la que claramente carecía". La administración local se limitó a exigirle al organizador una póliza "que no revisó" y además se comprometió a enviar efectivos de la Policía Local, pero no lo hizo y tampoco avisó a Policía Nacional o Guardia Civil, "infringiendo por tanto la ordenanza municipal al respecto".

La prueba se desarrolló en estas circunstancias y uno de los vehículos participantes se salió de la vía y arrolló a una decena de espectadores. Por este accidente fueron juzgados en noviembre de 2020 la conductora del turismo, S.J.C., y el responsable de la Asociación Forza Rácing Viveiro, J.S.A., que organizó el evento. Ambos fueron acusados de lesiones y el ministerio fiscal pidió el sobreseimiento del caso. Los afectados, sin embargo, los llevaron a juicio y solicitaron penas de cinco meses de prisión para cada uno, además de indemnizaciones para los heridos que superaban los 374.000 euros.

RESPONSABILIDAD. Finalmente, el juzgado de lo Penal número 1 de Lugo absolvió a la conductora de los delitos de lesiones imprudentes y absolvió también al organizador de las faltas de lesiones por imprudencia leve de las que había sido acusado, "al haber sido estas despenalizadas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles de ellas derivadas".

Así, el juez concluye en la sentencia que "el organizador, con responsabilidad civil subsidiaria del Concello de Viveiro, y este con responsabilidad civil directa de la compañía aseguradora", tiene que indemnizar a los diez heridos en un total de 242.315 euros. Las cuantías para cada uno de los afectados oscilan entre los 241,32 euros para el herido más leve, y los 152.626 euros para el lesionado más grave, que conserva como secuelas importantes problemas de movilidad.

La aseguradora -quien en último término tiene que hacer el desembolso- recurrió el fallo al considerar que el pago le correspondía al Concello, pero la Audiencia Provincial de Lugo concluye que "no se trata de una responsabilidad civil directa de la administración por su actuación en la prestación de un servicio público, sino de la responsabilidad civil en el proceso penal", por lo que la obliga a asumir el pago de las indemnizaciones. El Concello tendrá que pagar únicamente 300 euros de la franquicia de la póliza. Inicialmente, el Penal 1 condenaba a la Administración a pagar 300 euros por cada uno de los lesionados, pero la Audiencia concluye que se trata de "un solo siniestro con varios perjudicados".

