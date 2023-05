Un juego en mal estado en el parque de Ribadeo lo vuelve peligroso

Al menos dos niñas de Ribadeo resultaron heridas de carácter leve en uno de los juegos del parque infantil de la zona de San Francisco, el que tiene más uso habitualmente. Las dos pequeñas sufrieron cortes en uno de los juegos que consiste en una gran malla en forma piramidal por la que los niños trepan. Pero esta red, debido al intensísimo uso al que está sometida, sufrió un fuerte desgaste en algunas zonas y a consecuencia de ello en algunos puntos muy concretos acabó por perder los elementos aislantes de los que dispone y lo que sobresale en esas zonas, particularmente dos, son unos alambres puntiagudos que son muy peligrosos si se enganchan en ellos.

Esto fue lo sucedido a dos pequeñas. Una niña sufrió un corte en la frente, junto a una ceja, y su padre se mostró preocupado porque por unos centímetros pudo haber sufrido una lesión mucho más seria en un ojo, ya que explicaba que, finalmente, "tuvimos suerte y no fue más que un susto, porque se llevó un corte pequeño, pero unos centímetros más, y a ver qué pasa con el ojo".

Otra niña más se había cortado ya anteriormente, en su caso en una mano.

Los padres aseguran no querer ningún tipo de polémica y solo "que pongan una cinta o algo así para cerrar el juego mientras no reparan eso, porque cualquier niño se puede hacer mucho daño porque es facilísimo pincharse y además esos alambres son muy fuertes y pueden hacer mucho daño".

El Concello lo verá y subsanará

El alcalde ribadense, Fernando Suárez Barcia, aseguró que ordenará de forma inmediata revisar ese juego para comprobar su estado actual. Indicó que no debería estar pasando porque "son xogos que se instalaron hai relativamente pouco tempo, pero pode ser perfectamente que a causa do intenso uso que teñen puidera pasar iso. En todo caso, quero aclarar que non tiven coñecemento direto de que se producira ningunha lesión nin comunicación ningunha do estado do xogo".

También apunta que están teniendo problemas en general con los recambios de suministros "que tardan moito en chegar, pero veremos como está e actuaremos en consecuencia, desde logo que si".