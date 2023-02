Una jubilación a lo grande

Nada, absolutamente nada, sabían Reimundo Eijo y Emilio Rego, fundadores de la firma Construcciones y Promociones Eijo Rego de la parroquia focense de Cordido, de la sorpresa que sus seis hijos les estaban fraguando. Y eso a pesar de que a la comida organizada el pasado sábado bajo una carpa asistieron 216 personas.

"Despois de 40 anos merecían algo así", reconoce Margot Eijo, que fue una de las encargadas de montar la sorpresa junto a sus hermanos Yovanna y Marcos y a Rebeca, Alba y Rubén Rego. "O acto tivo moi boa acollida, cando empezamos a avisar todos nos confirmaron e queremos agradecer todas as asistencias e tamén pedir desculpas polas persoas que nos quedaron, que sabemos que foron moitas", indica.

La historia de Reimundo y Emilio empezó muchos años antes de aquel 2 de febrero de 1983 cuando pusieron en marcha Eijo Rego. Empezó ya en la infancia, así que "levan toda a vida xuntos". Y esa amistad y las vidas paralelas que llevaron siempre, además del respeto mutuo, tal vez sea el secreto de dirigir una empresa con éxito durante tantos años. Y eso fue, además de su reciente jubilación, lo que sus familias quisieron celebrar. Por eso guardaron con mimo la sorpresa y por eso se esmeraron hasta en el más mínimo detalle, como elegir una carpa porque "eles son moito de ir comer o polbo á carpa de Mario, sobre todo no verán", de los detalles con los que la decoraron alusivos a la empresa y de que la sesión vermú estuviera amenizada por Acordeonistas da Mariña, "que lles encantan aos dous".

Fue un día muy emotivo en el que sus hijos quisieron dedicarles unas palabras en las que recordaron que las dos familias no lo son "de sangue, pero si de vida". "As primeiras vacacións en familia, viaxes, novas experiencias, sempre iamos os dez", decía el discurso, "en todo, nos bos e nos malos momentos da nosa vida estivemos xuntos". "As vidas paralelas que levaron axudáronlles a entenderse, a pesar do diferentes que son, e a respectarse", continuaba, "Emilio é a única persoa deste mundo que nunca vacilou a Reimundo cando perde o Barcelona ou gaña o Madrid, que xa é difícil". Porque sí, son uno de cada equipo.

También los homenajeados, que no daban crédito a lo que habían organizado a sus espaldas y sin ellos sospechar nada, tomaron la palabra para hablar de su vida juntos y para subrayar que el mérito de los 40 años que llevan es, en realidad, de sus esposas, María del Mar Méndez y Lourdes Díaz, "que sempre estiveron aí". En recuerdo de ese día recibieron sendos relojes grabados con sus nombres y la fecha.

Ahora Eijo Rego sigue adelante de la mano de Marcos Eijo y Rubén Rego, pero sus hermanos ya les advirtieron: "Armádevos de paciencia porque probablemente nunca se xubilen de todo". Y es que no resulta sencillo dejar atrás 40 años al pie del cañón y cargados de experiencia.