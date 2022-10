Si un aficionado al deporte en la comarca escucha el nombre de Juanjo Coello lo asociará rápidamente al fútbol. Nacido en el año 1994, se formó en las categorías inferiores del Viveiro y jugó también en el Lugo antes de dejar su sello como goleador en el Xove Lago durante varios años. Pero los retos deportivos actuales de Coello tienen poco que ver con las porterías y sí mucho con devorar kilómetros. El último lo llevó hasta Portugal, donde viene de participar en el ultra trail de la Serra de Arga, en torno a la población portuguesa de Viana do Castelo. Allí completó los más de 110 kilómetros en 14 horas y 41 minutos, superando sus previsiones más optimistas.

Hace dos años Juanjo Coello apostó por las carreras de montaña y tras completar pruebas mariñanas como la Camovi, Xove Costa Trail o Fuciño do Porco decidió que era el momento de buscar otras metas para poner a prueba su cuerpo y su mente. "En Asturias fixera a dos Picos de Europa, de 35 kilómetros e tiña en mente facer unha que se chama Por Donde Camina el Oso, pero quedáronse sen o patrocinador principal e tuveron que suspendela. Así que busquei outras alternativas nestas datas que me viñan ben e atopei en Portugal a de Viana do Castelo, que era asumible e alí fun".

Además de la distancia, el ultratrail tenía un desnivel positivo de 5.500 metros y acumulado de casi 11.000, lo que pone de manifiesto la dureza del recorrido. Juanjo tomó la salida a las 20.00 y durante casi 15 horas, 12 de ellas en plena noche, atravesó buena parte de los montes de la zona. "Foi coma correr dous trails diferentes en un, xa que o recorrido facía un cambio moi brusco a partir do kilómetro 43. Ata o sitio onde deixas o que se chama base de vida (bolsa con material e comida) era bastante asequible, pero despois pódese dicir que non había unha pedra ben colocada, aínda que xa estaba avisado", comentó.

Pese a las dificultades, Juanjo Coello todavía mantuvo cierta frescura hasta el kilómetro 84, pero poco después de subir el monte Nosa Señora do Miño, una pared vertical en la que se suben 700 metros en poco más de 3 kilómetros estuvo a punto de ‘petar’. "Ía cun compañeiro portugués que coñecín durante a proba e díxome que podíamos coller a un que tiñamos diante, pero naquel momento estaba a pasalo realmente mal. Botei uns 10 minutos andando e pensei que tería que completar a proba andando, pero despois de darme uns xeles e tomar unhas pastillas de sales fun recuperándome e volvín a correr".

Todavía le quedaba una prueba más al mariñano antes de llegar a la meta, ya que en una bajada sufrió una caída que otra vez le puso en dificultades. "A verdade é que foi unha cousa bastante tonta, pero levei un bo golpe", dijo.

Y por fin, la meta. Cruzarla supuso un momento que quedará grabado para siempre en la mente de Juanjo Coello, ya que además tenía alguien especial esperándole en la llegada. "Aprobeitei tamén a viaxe para facer algo de turismo antes coa moza, andivemos por Lobios e fixemos algunhas rutas polo parque natural.. Despois eu fixen a carreira e ela esperoume na meta, foi realmente gratificante compartir con ela a miña alegría por chegar á meta".

Porque además lo hizo realmente bien, no solo por la excelente décima plaza de la general, sino por la marca. "Contaba en facelo ao redor de 16 horas, así que dobremente contento", señaló Coello, que ya está mirando pruebas para el futuro, "pero agora toca descansar e facer algunha popular", descartando totalmente su vuelta al fútbol. "Adestrei algo co Celeiro, pero agora non teño ganas de xogar", dijo.