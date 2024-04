Juan, protagonista en la remontada del Viveiro para ganar el derbi ante el Polvorín

La victoria sonrió al Viveiro CF en la última jornada en Tercera, en el derbi con el Polvorín, donde se impuso por 2-3 en A Cheda. Un resultado que aleja al conjunto celeste a tres puntos de los puestos de descenso, y donde ha ganado seis de los últimos once encuentros, lo que habla de su buen momento de forma.

Una de las claves del partido estuvo en los cambios que hizo el técnico, Alberto López. Tras el descanso dio entrada a Miguel y a Juan, y este último, en los primeros quince minutos, fue protagonista. Primero dio el pase del empate a un gol (los locales se habían adelantado en la primera parte) y más tarde, de nuevo tras un tanto del Polvorín, era él mismo el que anotaba el 2-2.

"Fue un partido igualado pero con diferencias", explica el canterano Juan. "La primera parte fue de ellos, incluso se pudieron ir al descanso con más diferencia de goles, pero en la segunda, con los cambios, hicimos una mejor presión arriba", explica.

"El primer gol viene de un balón que me da Manu a banda se la pongo a Arturo y marca", recuerda. "Luego nos anotan el 2-1 y es un mazazo, pero hago una buena presión al mediocentro, me anticipé bien y pude marcar", señala. "Luego el partido pudo caer para cualquier lado, pero en una contra Dani (Almagro) anotó el 2-3 y luego supimos sufrir, porque añadieron once minutos", subraya el joven jugador del Viveiro.

El conjunto mariñano está en una buena dinámica, viene de un empate contra el Barbadás y esta última victoria ante el Polvorín. "Creo que en la segunda vuelta seríamos el cuarto equipo con más puntos, solo por detrás del Arteixo, Bergantiños y Arosa; el equipo está compitiendo muy bien, incluso cuando perdemos", advierte el joven jugador.

¿Por qué esa diferencia entre la primera y la segunda vuelta? "Éramos un equipo nuevo, solo dos o tres de la casa, y nos costó bastante, pero con los refuerzos de invierno, que han aportado muchísimo, y una buena dinámica, estamos mucho mejor, y los resultados también ayudan a que exista una buena dinámica, se lleva mucho mejor", argumenta.

"Yo estoy contento personalmente, estoy contando con minutos, ya sea desde el banquillo como de titular, y agradecido por la confianza que Alberto me está dando", puntualiza el futbolista mariñano, que señala que "somos un equipo muy joven, se lesionó Núñez, que tiene 32 años, y el siguiente más veterano tiene 26, pero tenemos muy buen rollo y todos vamos a una", explica.

Los canteranos están siendo fundamentales, tanto Rolle, como Arturo y el propio Juan. "Arturo lleva diez años, Rolle cinco y para mi es el tercero, y nosotros estamos aquí para tirar del carro, inculcar a los de fuera lo que es el Viveiro y sumar lo máximo posible para que el equipo siga muchos años en Tercera", sentencia Juan.

El próximo rival del conjunto celeste será el fin de semana en el estadio de Cantarrana frente al Estradense, que lleva dos partidos seguidos perdidos.