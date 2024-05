Juan Ocaña: "Me gusta fotografiar la vida"

El Concello de Cervo organiza un nuevo curso de fotografía de Os Negativos, ¿es la primera vez que lo da usted?

No. La primera edición lo dio una compañera mía, pero después ya he dado yo los siguientes. En el primero no estuve muy cómodo, porque nunca había hablado en público, pero ahora estoy acostumbrado. Llevamos más de diez años haciéndolo.

¿Por qué este año se hace en Sargadelos?

Porque en el mismo lugar donde haremos el curso hay una exposición fotográfica, Photo Xuntanza, y hay todo el material que necesitamos. Serán los días 25 de mayo y 1 de junio, de cuatro a ocho de la tarde.

¿Está apuntada mucha gente para el curso?

Pues este año no. Coincide un día con las fiestas de Burela, y puede ser por eso. Otros años tuvo bastante éxito, con hasta 20 personas apuntadas. La inscripción va lenta.

¿En qué va a consistir el curso?

Pues vamos a ver desde cómo se agarra una cámara, los tipos de cámara que hay, la exposición, la velocidad de obturación, la apertura del diafragma, los distintos tipos de objetivos, manejar los controles....

¿Qué perfil de personas suelen acudir a estos cursos?

Hay de todo, desde chavales de 14 años hasta gente jubilada. Y luego hay gente que sigue enganchada, incluso que se ha hecho socio de nuestra asociación.

¿Está de moda la fotografía?

Nunca se ha hecho tanta fotografía como ahora. Pero una cosa es hacer fotos y otra que te interese. Con el móvil es apuntar y disparar, pero si te interesa, con una cámara, pues tienes que saber qué controles usar.

Entonces la pregunta es: ¿le interesa la fotografía a la gente?

Yo veo que si. En las romerías, en las fiestas, en las comidas, ves a gente haciendo fotos. Antes, cuando iba a una rapa das bestas, estaba yo solo y una cámara de la TVG y ahora ves a bastante gente haciendo fotos.

A usted, ¿cuándo le empezó a interesar la fotografía?

Pues hará como unos treinta años más o menos. Al principio era todo analógico, con cámaras con carrete. Más que nada para hacer todos en los viajes y en las celebraciones, pero luego me empezó a interesar. Soy autodidacta y todo lo que he aprendido lo hice a través de libros, talleres, cursos, leyendo...

¿Qué tipo de fotografía es la que más le atrae?

En estos momentos la fotografía de calle y la documental. Se trata de documentar lo que fotografías. Por ejemplo, ir a una rapa das bestas y hacer fotos a la gente, el ambiente que se está viviendo allí. La vida en las calles, los contrastes, lo que te llame la atención.

¿Dónde suele hacer fotos?

Por A Mariña muchas, desde una Semana Santa a As San Lucas o la Camovi. Y si voy a Asturias o A Coruña llevo la cámara, siempre la llevo en el coche.

¿Qué es lo que más le gusta de la fotografía?

Hacer las fotos. Luego el trabajo de ordenador es más tedioso.