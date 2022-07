¿Qué fue de... Juan José García, concejal del PP y actor de O Valadouro

Juan José García entró en política en las convulsas elecciones que se repitieron en O Valadouro en 1989. Fue concejal con Eulogio Fernández Sampaio "e deixoume moi bo sabor de boca. Era novato e tiven que aprender, pero foi moi grato. Estiven dous mandatos e funme porque eu non creo que a xente deba estar moito tempo nun sitio. Nin en política nin en nada". Recuerda que gobernaban con mayoría absoluta "así que era un traballo máis ou menos cómodo" y muestra de ello es que volvió a probar, esta vez con Lamela como candidato "e agora estou na oposición. É un cambio, claro, pero tamén cambiou a forma de facer política. Nós somos unha oposición tranquila que criticamos cando hai que facelo. Non creo que haxa que atacar a ninguén só por atacalo".

Pero una faceta importantísima de su vida es el teatro. Con 23 o 24 años ya colaboró con Amado Lar "e logo metinme con Raiolas e con Trípode, con Pepe Peinó. Pásoo moi ben. É algo que me encanta facer porque realmente cando estás con iso sénteste libre. Non penso noutra cousa que non sexa iso e polo mesmo me gusta tanto. Tiven que deixar de facelo un tempo por temas persoais pero agora volvín e gustaríame seguir canto poida".

De hecho, se declara fan de las actividades culturales "e vou a case todo o que se organiza, porque me encanta. O deporte son máis ben de velo pola tele. Pero o de cultura si, a verdade que é algo que me gusta moito e vou sempre que poido a todo".

Juan José García. ÁLVEZ

Pero Juan José García es un hombre inquieto y muestra de ello es que con sus vecinos Enrique y Antonio creó la asociación vecinal de Alaxe "polo menos haberá quince anos. Empezamos porque queriamos pedir unha axuda á Deputación para unhas obras no cemiterio, e así foi como a puxemos a andar. Pero tamén o deixei polo que comentei antes, que non é bo estar moito tempo no mesmo sitio. Convén que entre xente nova". Aún así, quedó satisfecho "porque se fixeron cousas para axudar á parroquia, e penso que é importante que os veciños se xunten".

En este caso eso pudo suceder porque encontró relevo. También atendió otra llamada más, para presidir la comunidad de montes "e tamén foi unha boa experiencia" de la que recuerda sobre todo "o grande apoio que me brindou a secretaria, Mercedes Novo Lamela. Propúxenllo, aceptou e a verdade é que me foi de grande axuda".

Ahora dice que acaba de recibir un nuevo guión de una obra teatral "que me mandaron por un problema con outro actor que non pode facela, e eu collereina encantado. Gústame axudar e nisto do teatro fágoo sen problema. Somos un grupo de amigos que o pasamos moi ben xuntos". Así que a Juan se le podrá seguir viendo aún mucho tiempo sobre los escenarios.