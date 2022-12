Juan Eiroa, un médico que vivió los buenos años del CB Viveiro

Un nuevo One club man nos visita en la sección. Cambiamos el fútbol por el baloncesto, y nos encontramos con Juan Eiroa (O Vicedo, 1975), médico de profesión y exjugador de baloncesto. Siempre ligado al CB Viveiro. Un deporte que empezó a practicar de niño, pero del que se separó pronto, a los 23 años, por incompatibilidades profesionales.

Juan comenzó a jugar con 9 o 10 años en su O Vicedo natal, con el galeno José Manuel Moreno como entrenador. Con 13 años, jugaron un amistoso contra el Viveiro y le ficharon. Pasó por las categorías inferiores pero a los 16 años ya estaba en el primer equipo. "El equipo ascendió a Segunda, que entonces era la tercera categoría nacional, y ficharon gente de fuera", relata. "El base y el escolta se fueron, y el escolta titular se lesionó, así que jugué los partidos de pretemporada y me quedé", recuerda.

Juan Eiroa defendiendo

¿Por qué lo dejó tan pronto? "El Foz había ascendido a Eba y buscaban ascender. Querían entrenar cuatro días y yo estaba estudiando en A Coruña. Era imposible", dice, y confiesa que "había perdido algo de ilusión".

Recuerda con mucho afecto el equipo del 93. Era un gran grupo. Y lo resume de la siguiente manera. "Hace poco la mujer de Manolo Cobas le quiso hacer un homenaje en un partido entre el Viveiro y el Foz. Yo hacía 20 años que me había ido, me llamaron, fui, y allí estábamos todos", relata. "El baloncesto, lo que te da, es la gente que conoces, las vivencias, jugar en equipo, ser solidario, pelear por un mismo objetivo... Eso es lo que le intento decir a mi hijo", explica.

Juan coincidió con grandes jugadores, como Sacedo, un exACB, pero el que más le gustaba era Cándido. "Era un tipo de 2,02 que había llegado a debutar en la ACB en Gran Canaria. Era muy elegante; Sacedo era más eficaz", argumenta.

Sacedo era más eficaz, pero a mí me gustaba más Cándido, era más elegante

Cuando se le interroga por los entrenadores, Juan se pone serio y habla de gente que le ha marcado en su vida. "El que me subió fue Timiraos, que fue el que más me cuidó; mi referente fue Jesús Cal, él me marcó mucho. También Suso Gabeiras y Rafa Amor", recuerda. "Ellos me llevaban y traían desde casa, mis padres eran panaderos", explica. "Yo era un niño y me cuidaron mucho", dice.

Uno de los equipos del CB Viveiro de esos años

De hecho, es tan fuerte el amor que siente por ellos, que reconoce que "no fui capaz de despedirlos cuando fallecieron ni a Suso Gabeiras ni a Moreno".

Mi referente fue Jesús Cal, pero tengo mucho aprecio por Timiraos, Suso Gabeiras y Moreno, me marcaron mucho

Eiroa recuerda aquella vez que se estropeó el bus y fueron a un partido en varios coches. "Algunos se perdieron, y llegamos dos coches con tres jugadores en cada uno, el delegado y el presidente. El delegado, Pirri, dirigió la primera parte y ganamos; el entrenador y otros jugadores llegaron al descanso, y perdimos al final. Y Pirri decía: "Eu non digo nada, pero cando eu dirixín gañábamos"".

Eiroa echa una mano ahora como segundo entrenador en el equipo de su hijo. El primer entrenador es Gil, y cuando a Juan le preguntan cuál es su función él responde, siempre bromista. "Soy el segundo de Gil Jackson", concluye.