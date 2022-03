Juan Eiroa, estudiar medicina para cerrar un círculo

Cerrar el círculo era el deseo de Juan Eiroa (O Vicedo, 1975). Y lo ha logrado. Terminó medicina, hizo el Mir y espera coger plaza como médico de familia en Burela con 47 años recién cumplidos. Pero regresemos a 25 años antes, cuando empezó Biología, vio que no era lo suyo, y estudió Magisterio. Más tarde Inef en A Coruña. Luego Fisioterapia en Madrid y Osteopatía en Oviedo, donde también ha cursado medicina. Toda una vida entre libros y apuntes, aderezada con la clínica de fisioterapia en Burela, L2, y una familia con dos hijos. Y todo ello con el apoyo de sus más cercanos.

¿Qué fue lo que le llevó a estudiar medicina?

Una vez que empiezas a trabajar como fisioterapia lo ves como cerrar un círculo.

¿Cómo fue el primer año?

Bien, porque cogí asignaturas que me eran más afines, como anatomía. Cogí cuatro o cinco materias que tenía que compaginar con dos clínicas (por aquella tenían abierta una en A Coruña además de la de Burela) y con mi primer hijo.

No lo veo tan fácil.

Lo más difícil de la carrera es segundo. Fue cuando peor lo pasé e incluso hubo momentos que me planteé abandonar. Pensé que si cada vez iba in crescendo, cada vez más difícil, me iba a ser imposible. Pero conocí a dos chicas mayores, con familia, como era mi caso, una enfermera y otra farmacéutica, Oiana y Mari Luz, y fueron de gran ayuda.

Cuándo pasó ese curso, ¿se liberó?

De aquella manera, porque en tercero también tuve una asignatura con cien temas, en fisiopatología. Ellos te van educando, pero tú piensas que poco puede haber más que esto.

¿Usted compatibilizó la clínica de fisioterapia con la carrera?

Sí, hasta sexto. En sexto ya no podía, tenía que ir a clase de lunes a viernes.

¿Qué sintió el día que le dieron su último aprobado?

Ya sabes que eres médico, y que entras en el Sergas, que cierras un círculo y que tienes una carrera, pero te queda el Mir. Hasta el momento que no coja plaza, que será ahora en mayo, no quedaré liberado de todo.

¿Cómo era su rutina para preparar el Mir?

Empecé levantándome a las cinco de la mañana para empezar a las seis; paraba hora y media para comer, y luego acababa por la noche. Pero eso me duró 20 días. No podía aguantar ese ritmo. Entonces me levantaba a las siete, empezaba a las ocho, paraba al mediodía para salir a pasear y comer, y de cuatro a ocho por las tardes.

El mérito está en hacerlo con su edad.

Tú quieres avanzar con los chavales de veintitantos años y no puedes. No tenía capacidad para estudiar 14 horas como ellos. Lo podía hacer tres días, una semana, pero no más. Yo no podía aspirar a tener una nota alta, un número alto.

¿Le apetece ejercer de médico?

Muchísimo. Hubo dos cosas que me marcaron mucho en mi vida, cuando trabajé en la cárcel y cuando vi una cirugía de corazón.

¿Cómo fue la convivencia con gente de otra generación completamente distinta a la suya?

Tengo que decir que muy bien. Sobre todo me sentí identificado con una promoción que cogí en tercero. Además, en Oviedo la gente es muy solidaria, se presta los apuntes, te ayuda.

Y cuando terminó, ¿se acordó de alguien?.

Fui a hablar con el decano, porque me ayudó mucho. Y también con un profesor que me dijo en su momento que no iba a acabar la carrera, y le dije que la había acabado y que para mí fue un revulsivo. Y se acordaba.