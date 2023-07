Juan Antonio Fernández: "Na praia de Esteiro sempre podes oír ese ruído do mar que te relaxa"

A praia xovense de Esteiro é unha das preferidas polos surfistas porque está considerada unha das mellores para a práctica do surf. E tamén é a favorita de Juan Antonio Fernández Vázquez, para quen é o seu areal, "ao que imos sempre". "É unha praia para estar alí porque nos gusta, pero ao mesmo tempo estás en plena natureza e non está masificada, así que podes estar a metros de quen teñas ao lado e escoitar o ruído do mar", explica. "É unha praia á antiga usanza", subliña.

Como xovense, Juan explica que, dende sempre no concello, aos nenos os pais lévanos á praia de Portocelo "porque é a mellor para os pequenos" e cando xa son algo maiores e van eles sós en bici achéganse a Lago, "porque está máis preto" e a de Esteiro e a praia á que xa van de maiores "porque é a máis bonita". Aínda que recoñece que cada vez ten máis xente, sobre todo dende que funciona a escola de surf, Juan recoñece que Esteiro mantén o seu encanto. "É unha praia sempre brava, sempre con ese ruído do mar que relaxa".

Anos nesa praia dan para moitos recordos e anécdotas, pero Juan recorda cando levou por primeira vez alí a que agora é a súa muller: "Ela é de Viloalle e cando a empecei a meterme polas corredoiras para chegar a Esteiro, díxome que chegaba ela antes dende a súa casa a Barreiros que eu dende Xove a Esteiro".

Porque si, Juan recoñece que chegar á costa de Xove non resulta sinxelo. "Como membro da directiva da asociación de comerciantes propuxen colocar indicadores para ir ás praias e tamén ao revés, para chegar a Xove mercar, porque para a xente de fóra é moi difícil porque hai moitas corredoiras", di.

Ademais do areal en si, Juan destaca a beleza da ruta que percorre a costa xovense dende Morás ata Esteiro. "Dende neno coñezo a costa por partes de ir pescar, pero facer este paseo enteiro é marabilloso porque é unha ruta extremadamente bonita indo por Portocelo e subindo ata Socastro, é precioso", destaca.