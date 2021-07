Jozi renueva y jugará su decimotercera temporada en el Pescados Rubén Burela

El Pescados Rubén Burela FS ha renovado a la guardameta brasileña Jozi Oliveira, que sumará su decimotercera temporada en el conjunto lucense.

La portera, que cumplió 39 años en junio, es la undécima futbolista que confirma para la próxima campaña el considerado mejor equipo del mundo de fútbol sala.

En la plantilla acompañará a Ale de Paz, Leti, Jenny, Cilene, Sandra Buzón, Cami, Dany y Elena Aragón, que continúan del curso pasado, así como a las recién incorporadas Irene Samper y Elenita, ambas internacionales.

"Estoy muy feliz por seguir en casa. En Burela tengo las mejores condiciones para seguir disfrutando del fútbol sala y viviendo mi sueño. Es el trabajo que me gusta y disfrutaré de lo que me queda de tiempo mientras mi cuerpo y mi mente me lo permitan", indicó la guardameta en declaraciones que facilitó su club.

Señaló que la fórmula que sigue es "muy conocida: cuidarse, trabajar mucho y ser constante" y aseguró que "sigue con la ilusión intacta en busca de nuevos desafíos, siempre con ganas de superarse".

"¡Amo lo que hago! Disfruto entrenando, jugando, preparándome para las sesiones, superándome, compitiendo, y una siempre quiere más. Los objetivos a nivel de resultado no cambian mucho, pero a nivel grupal e individual siempre son diferentes y eso motiva muchísimo", advirtió.