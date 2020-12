Jozi Oliveira: "Este es un título muy especial por todos los contratiempos que tuvimos que superar"

La internacional brasileña Jozi continúa aumentando su espectacular palmarés. En la Copa de la Reina 2019-20 volvió a demostrar que su edad, 38 años, dista mucho de ser un problema y en cada partido sigue demostrando su calidad y experiencia para contribuir a ganar títulos para el Pescados Rubén. Su actuación en Málaga fue espectacular, tanto en la semifinal ante el Alcorcón, como, sobre todo, en la final ante el Poio, dejando su portería a cero y dejando paradas fundamentales, sobre todo una ante Dupuy en un mano a mano en el primer tiempo.

¿Saben igual los títulos después de haber ganado tantos?

Siempre es bonito ganar, sobre todo si son títulos. Este es el segundo consecutivo sin público, algo que desde luego no nos gusta nada, pero tal vez haya sido más especial porque hemos tenido que superar un montón de contratiempos. Se puede decir que además de conseguir el objetivo hemos terminado la fase con la sensación de un trabajo muy bien hecho por parte de todos.

Se refiere a las bajas, porque tiene mucho mérito ganar sin Peque —no pudo jugar la final—, sin Jenny Rodrigues, sin Cely, que todavía no ha podido debutar.

Claro, llevamos semanas en las que parece que todo son malas noticias. Primero llegó la lesión de larga duración de Jenny y después en Melilla se lesionó Peque, que pudo ayudar en la semifinal, pero no pudo estar en la final. También Ale (De Paz) tuvo problemas físicos. Todo esto hizo que estuviésemos todavía más unidas y que hiciésemos una piña tremenda para poder conseguir este título. Pensamos que todavía teníamos mimbres para conseguirlo y fue una especie de conjura. Creo que la alegría final lo compensa, hicimos un piña muy bonita.

Me siento una privilegiada por poder hacer lo que me gusta, tengo la misma ilusión que cuando era una niña

Final gallega y con Teledeporte en directo, ¿poco más se puede pedir?

Creo que esta final deja muchos ganadores. Obviamente el Pescados Rubén Burela FSF es uno, pero también lo es el fútbol sala gallego por el extraordinario papel del Poio y el fútbol sala femenino en general. Cada vez que televisan un partido es una promoción brutal y en esta ocasión además hubo emoción hasta el último segundo por la igualdad en el marcador.

¿Cree que el Pescados Rubén FSF es el gran dominador del fútbol sala femenino nacional?

Si miramos los títulos de los últimos años todavía el Futsi Atlético está por encima, aunque los más recientes los hemos ganado nosotros. En la Liga ellas renunciaron a jugar el play off y en la Copa no consiguieron clasificarse, lo que no quita ningún mérito a nuestros triunfos. Ahora, en la Liga está demostrando en el otro grupo que mantiene un potencial enorme y seguramente nos veremos las caras en la segunda fase y a ver que pasa.

Cada año se marchan futbolistas, vienen otras y tienen que reinventarse, pero con un núcleo de varias jugadoras que se mantiene.

Creo que conservar una base es fundamental para construir un buen equipo, pero también es primordial que lleguen jugadoras para aportar frescura. A las que más tiempo llevamos nos toca jugar un papel importante para que las que vienen se adapten lo mejor y lo más rápido posible, haciéndoles la vida más fácil. En este sentido esta temporada ha sido muy buena porque los refuerzos están aportando muchísimo.

Y Jozi rindiendo a su mejor nivel, que ya es mucho decir. ¿Cómo consigue mantener ese gran estado de forma?

Me encuentro bien, cómoda, jugando a gusto. Físicamente creo que estoy en un buen momento y a nivel emocional también me encuentro muy recuperada después de unos años con un hándicap emocional importante. Creo que a nivel deportivo también influyó y ahora estoy centrada y disfrutando con lo que hago.

Ganar títulos nunca cansa, pero nos falta la sensación de celebrarlos con la afición, que es algo realmente incomparable

¿Y no se cansa de ganar?

Para nada. Me siento una privilegiada por poder hacer lo que me gusta. Sigo enamorada del fútbol sala y tengo esa pasión y ese fuego dentro que me hace sentirme feliz para poder ir a entrenar todos los días con muchas ganas. Alargar la vida deportiva tiene un precio y pasa por trabajar duro cada día, pero tengo la misma ilusión que cuando era una niña.

Comentaba antes que lo peor de los últimos títulos es no poder disfrutarlos con la afición, ¿tanto se echa de menos a la gente?

Celebrar un triunfo con la afición es algo incomparable y más teniendo en cuenta la afición que tenemos nosotras, que es tremenda y muy fiel. Es verdad que siempre nos sentimos arropadas, incluso aunque no puedan estar con nosotras porque recibimos un montón de mensajes a través del whatsapp o de las redes sociales. Pero también sabemos que aunque la final fuese en Málaga seguro que viajarían para estar con el equipo porque nunca nos dejan solas.

¿Y ahora que?

Pues ya está ahí la Supercopa, que es en enero ante el Poio, y me encantaría que pudiera ser en Burela y con afición en el Vista Alegre.