Jozi, Dany y Peque, las Guerreiras que coleccionan títulos

Si reúnes en un equipo a tres jugadoras como Jozi, Peque y Dany puede que no tengas la total seguridad de ganar, pero desde luego estás mucho más cerca de hacerlo. Este trío de leyendas del Pescados Rubén Burela FSF participó el domingo en la consecución de la sexta Copa de la Reina para el club naranja, igual que hizo en las otras cinco ocasiones. Entre las tres cuentan ya con 18 títulos de esta competición y suman casi 60 con la elástica naranja.

"Ser feliz haciendo lo que haces y hacerlo rodeada de grandes jugadoras es lo que más te puede acercar al éxito. Yo he tenido la suerte de disfrutar de un ciclo ganador de un equipo con compañeras excepcionales y siempre he tratado de seguir mejorando y estar a la altura", señaló Jozi, al refererirse al excepcional palmarés que acumula en sus 14 temporadas en un club que parece capaz de reinventarse cada temporada, aunque con un núcleo fijo.

"Creo que la capacidad para competir al más alto nivel en el momento de la verdad es una marca del Burela FS independientemente de la plantilla que tenga y supongo que jugadoras como Dany, Peque, Cilene, que también lleva un montón de años, o yo misma hemos contribuido a ello, esta temporada parecía difícil que pudiésemos ganar títulos tras perder a muchas jugadoras y ahí estamos, con dos de dos", dijo, añadiendo que echará de menos en el futuro todo lo vivido en el Pescados Rubén Burela FSF. "no quiero que suene a queja, es verdad que ya no se percibe en el entorno la misma ilusión de cuando ganábamos nuestros primeros títulos, pero es algo lógico porque llevamos muchos años ganando, no es una queja, pero echamos de menos llegar a Burela y ver a un montón de gente esperando, daba igual la hora..."

Respecto a Dany y Peque, Jozi señala que "son dos compañeras brutales y dos de las mejores jugadoras del mundo, siento una gran felicidad por haber estado tantos años con ellas, ahora mismo puedo decir que nos entendemos sin necesidad de hablar, nos miramos y pensamos, esto lo vamos a ganar".

Dany también se refirió a sus dos compañeras de fatigas como "referentes de trabajo, dedicación y pasión por el fútbol sala" y asegura que compartir vestuario con Jozi y Peque "te motiva a crecer como jugadora y tratar de ser mejor cada día", señala, reconociendo también que todo ciclo tiene un final. "Siempre hacemos bromas con los años que tenemos y nos sentimos muy orgullosas de seguir teniendo tanto peso no solo en el equipo, sino también en el desenlace de las competiciones, como se vio en la Copa".

A la hispano-brasileña le gustaría que este ciclo ganador durase para siempre, pero es consciente de que se está acercando el final, aunque en esta Copa de España demostró que su nivel individual sigue siendo impresionante. "Era difícil prever que podríamos ganar los dos primeros títulos de la temporada, pero creo que el gen competitivo del equipo nos permite afrontar con garantías los partidos más importantes de la temporada. Yo trato de adaptarme a lo que pide el equipo y ayudar en la medida de lo posible", indicó.

Una familia

"Dany y Jozi son parte de mi familia, de mi historia, es lo que tiene compartir 10 años de vestuario con una y 9 con otra. Hemos vivido de todo, muchas más cosas buenas que malas, pero también algún rato complicado, pero me siento orgullosa y privilegiada de haber estado en el mismo equipo que ellas dos", asegura Peque, que también habla del nivel de "complicidad" que tiene en la cancha con ambas. "Con Dany siempre estamos buscándonos en la pista porque sabemos una lo que va a hacer la otra", aseguró

La jugadora madrileña trata de explicar también las claves del éxito de un equipo que parece no tener techo pese a los cambios que va sufriendo cada temporada. "Se trata de ser listas, resilientes, y saber que es lo que más le conviene al equipo y eso creo que es nuestra mayor virtud. Cuando teníamos una plantilla muy amplia entrenábamos y jugábamos en función de ello y ahora que tenemos muchos menos efectivos hacemos las cosas de otra manera, pero tratando de alcanzar el mismo fin. Y no nos va mal", sentenció.

"Ganar no cansa, hace que todavía duela más perder". Así de contundente se mostró Jozi sobre la posibilidad de añadir todavía algún título más a los dos que lleva el Pescados Rubén Burela FSF esta temporada. La primera oportunidad llegará el día 17 de mayo, con la disputa de la final de la Copa Galicia ante el Marín, en Noia.