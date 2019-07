Horas después de que un vehículo impactase contra una casa en Foz, dejando cuantiosos daños en las paredes, un suceso similar, también de madrugada, volvió a sobresaltar al vecindario que dormía. En esta ocasión ocurrió en Burela cuando, pasadas las cinco de la mañana, se sintió un gran estruendo que llevó a muchos a saltar de la cama.

Un turismo –los vecinos lo identifican como un Ford Focus color gris metalizado–, en el que viajaban varios jóvenes, se estampó contra el muro retranqueado de un edificio en la confluencia de las calles Nosa Señora do Carme y Rúa da Pedra. Según uno de los vecinos consultados, el conductor no alcanzó a maniobrar en el giro desde la calle burelesa que discurre paralela a la vía del tren y se empotró de frente contra la pared de un bajo sin ocupar en ese mismo lugar.

El choque dejó un gran boquete y restos del vehículo en el mismo paso de cebra aledaño pero aparentemente los jóvenes consiguieron abandonar el lugar con el mismo después de un buen rato y sin aparentes daños personales pese a la aparatosidad del accidente. "No tempo que estiven de pé, non vin aparecer policía ou garda algún por alí", señaló uno de los vecinos, que desconoce si la comunidad afectada actuó al respecto. Esta Redacción no pudo obtener este sábado información de la Policía Local burelesa.

ZONA MÁS CONFLICTIVA. Según algunos testimonios más, la conflictividad de la zona, sobre todo con los edificios que dan a la calle Rosalía de Castro, va en aumento. La relacionan con la actividad nocturna de algunos locales y noches de fiesta como la de este sábado en Burela que coincidió con la romería de O Castelo –en la subida junto al cementerio la Guardia Civil tuvo controles de alcoholemia desde el mediodía del viernes–, y que dejan consecuencias. Por la mañana se ven restos de bebida y envases.

Un vecino que limpiaba un portal cercano al accidente tras la noche de movida, relataba: "Do xoves para o venres, ás cinco da mañá tamén houbo unha trifulca de xente rara e tivo que vir a Garda Civil; levamos unha temporada no barrio soportando mexos nos portais, pelexas, berros e outros sucesos".