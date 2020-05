Los jóvenes defienden su futuro en la planta: "Váisenos escapar o futuro"

Rubén Campo es de Gondrás (Cervo) pero ya su bisabuelo trabajaba los terrenos en los que hoy se asienta la fábrica. Entró en la factoría hace tres años a través de contratos en ETT y tras varios exámenes hoy posee el nivel 3 como un operario polivalente que lo mismo descarga y elabora hornos de Fundición que se ocupa de las bolsas del metal. El suyo ha sido un camino difícil a pesar de su formación pues estudió Ingeniería Técnica Industrial y después de trabajar en el sector de la construcción, se vio arrojado de él en 2011 por la crisis, con lo cual optó por formarse más para entrar en Alcoa. Cursó al mismo tiempo, durante tres años, los ciclos de Programación da Produción en Moldeamento de Metais e Polímeros en el IES de Xove y el de Electrónica y Automatismos en el María Sarmiento de Viveiro.

Después del esfuerzo y paciencia para acceder a contratos relevo, pensaba independizarse y que su novia se trasladara con él desde Ferrol pero ve que la fábrica puede cerrar: «Terei que emigrar eu para alá con ela». No obstante, confía plenamente en el comité de empresa y considera que personalmente tiene buenas salidas, por su formación, no así compañeros con 10, 15 o 20 años en la planta y de mayor edad que tendrían más difícil reconvertirse.

Sobre la situación, cree que "se pecha Aluminio, ao final vai pechar Alúmina, levamos moito tempo reclamando investimentos ligados ás compensacións nas tarifas eléctricas e queremos a continuidade do sector; isto pode arreglalo o Goberno con dous decretos no Boe". Explica que corren muchas ideas equivocadas sobre una fábrica con grandes profesionales y funcionamiento: "Nas desconexións de interrumpibilidade por picos de demanda as cubas sofren moito, con problemas de turbulencias, enferman por así dicilo, e cada unha custa uns 300.000 dólares, logo ese diñeiro de axuda é unha compensación, se Alcoa recibiu nestes anos mil millóns, pagou 4.000 en impostos e, por riba, estas empresas grandes actúan como nodos industriais para moitas actividades, en China meten moito diñeiro nelas para fortalecelas". "Se non aguantamos o valor desta, deixamos escapar o futuro", dice.

Itziar Ibisate López: "La fábrica está igual que hace 40 años y necesita inversiones, actualizarse"

La "sancibrense de toda la vida" Itziar Ibisate lleva dos años en la fábrica, donde comenzó de becaria ocupándose de la fiabilidad en Fundición y ahora se encarga del mantenimiento del departamento de Electrodos. Su vida está íntimamente ligada a la gran factoría y por desgracia hace muy poco, en enero, perdió a su madre, que fue una de las pioneras en Alúmina-Aluminio: "Falleció de cáncer, se llamaba Blanca María López González y fue de las primeras mujeres en entrar de administrativa en la fábrica".



Ella se formó en la Universidad de León como ingeniera en Energía y en el campus de Ferrol de la Universidade de A Coruña obtuvo el máster en Eficiencia y Aprovechamiento Energético. Sobre este momento tan complicado espera "que haya una solución porque esto afecta a mucho más que A Mariña, es un problema de toda Galicia y media Asturias". "Si esto se cierra —explica—, no hay más, emigraremos y aquí apenas quedará población mayor".



Este viernes durante las reuniones de trabajadores su sentimiento era pesimista:"Ahora mismo no le veo una solución fácil, depende de que haya alguien que compre la fábrica o que Alcoa cambie de opinión. No obstante, espero que lleguen un acuerdo bien Gobierno, bien Xunta o Alcoa, creo que lo van a lograr porque sería dejar a toda una comarca sin nada. Somos muchas personas las que dependemos de la fábrica, abuelos, tíos, hijos, nietos, después de 40 años, esto estaba desierto y sin fábrica no habría turistas, porque faltaría la terraza donde tomar algo después de la playa".



Ve necesarias inversiones en la fábrica, "está igual que hace 40 años, con las máquinas que se podrían actualizar, pero para eso no puede haber pérdidas sino un precio de energía que nos permita competir. El aluminio se usa y el 25% del que necesita España llega de fuera, teniéndolo aquí el de mejor calidad". "Si tan esenciales éramos que no dejamos de trabajar en el estado de alarma, que no es fácil, deberíamos seguir siendo esenciales, seguimos sacando aluminio, mucho metal para laminación, envases, y en cualquier sitio que veas un Ferrari, ahí tienen un logo enorme que pone, Aluminio de Alcoa", recuerda.