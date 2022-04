Un joven de O Valadouro logra grabar a un ejemplar de lobo a escasos metros

Yoel Pena es vecino de la parroquia de Santo Tomé de O Valadouro, uno de los pocos que apostaron por dedicarse a la cría de ganado, a lo que se dedica profesionalmente, aunque en el verano lo compatibiliza con su trabajo en la brigada de incendios. Hace unos días, el joven, de 22 años de edad, subía al monte a dar de comer al ganado como hace cada día cuando se encontró con el lobo "mesmo ao lado da estrada".

Rápido de reflejos, bajó del coche móvil en mano y pudo grabar de cerca al animal. "Non o pensei e saín tras el, e non escapaba moito, case o topaba", asevera Yoel al recordar el incidente, en el que en ningún momento sintió miedo.

A pesar de que los lobos suelen ir en manada, en este caso era un solo ejemplar, "bastante novo, dun ou dous anos, que estaba moi pelado, como cando o raposo ten sarna, polo que igual estaba enfermo e o repudiou a manada", asevera Yoel, que pudo hacer un par de grabaciones.

No es la primera vez que él, como buena parte de los ganaderos que cuidan de sus animales en el monte, que se encuentran con el lobo, "pero sempre moi de máis lonxe e escapaban", asevera sobre un animal, que sigue causando estragos en el rural lucense. "Non hai nin quince días que me matou unha poldra tamén ao lado da estrada", lamenta por la pérdida y la dificultad en ocasiones de justificarlas, pues "entre raposos, buitres e lobos ás veces apenas quedan os ósos".

A pesar de ello, Yoel quiere seguir dedicándose a un oficio que vivió desde pequeño. "Gústame e vai ser moi difícil que cambie, aínda que as cousas están complicadas e levas moitas nos fociños. Con todo o que está a pasar, tamén dos prezos, non che dan moito para adiante. Hoxe en día ningún lle dice a un fillo que sexa gandeiro", cuenta el joven, que estudió el ciclo superior de Xestión Forestal.