María Filipe Acebrás tiene solo 17 años. Esta vecina de Riotorto es una de las que le echó el ojo a la formación dual y decidió anotarse en algo que ya le gustaba de antes: el ciclo de medio de Formación Profesional Dual de Soldadura e Caldeirería del IES Enrique Muruais. Enseguida vio que se le daba muy bien. Pero no solo eso, también comprendió que al margen de lo que le enseñaban le permitía hacer cosas más libres, y fue así como comenzó a trabajar en su casa para ir probando las posibilidades de lo que aprendía.

La joven riotortense cuenta que "empecei na clase a facer cousas para a casa e logo pensei en facer máis para ver como me iba na casa a min soa, e foi cando empecei a facelas cando chegaba, pero a verdade é que era algo que xa me gustaba facer desde antes de empezar no ciclo de FP na Pontenova".

Así que se puso inmediatamente a aplicar los conocimientos que iba adquiriendo "e na casa a verdade é que fago moitas cousas. Tanto con electrodo como con fío". Concretamente, trata de hacer pequeñas figuras de cosas que conoce y objetos cotidianos a los que les da una vuelta aplicándoles tanto su maña como soldadora como su imaginación.

El resultado, según explica la propia María Filipe, "son cousas como camareros, animaliños, flores, lapiceiros, cadros... Cousas así ás que sempre lles dou un toque persoal". Aunque tal vez no lo sepa, ella es una de las que lidera una pequeña revolución. Ella y otra compañera que va a la misma clase en el ciclo de FP Dual del centro pontenovés. Se encuentra además con que en su casa están encantados: "A verdade é que me animan moito. De feito, meu pai estame facendo un taller para min soa, para que poida traballar alí e ter as miñas cousas".

Como es habitual en el FP Dual, María Filipe Acebrás está ya recibiendo formación práctica, en su caso en una empresa muy cercana: Industrial Recense. De su experiencia laboral solo habla maravillas, porque dice que todo lo que está aprendiendo es nuevo, con poco que ver con lo que le enseñan en el centro. "Son cousas moi distintas", explica, "porque no traballo hai unhas máquinas de resistencia diferentes e tamén un robot, aínda que logo soldes cousas a man. Soldo puntos e cousas pequeniñas, pero sírveme e aprendo moitísimo», explica.

La experiencia de María Filipe Acebrás certifica lo que se dice de las buenas salidas profesionales de la FP Dual. En la Feira do Ferro le ofrecieron un trabajo "que non puiden coller porque xa teño outro".

Sobre lo que percibe de vuelta de lo que hace, también se muestra contenta "porque á xente gústalle o que fago. En Muimenta moita xente se parou a velo". Y personalmente dice: "Gústame máis o que fago na casa, pero na Recense non estou nada mal. Todos me axudan e pásanseme as horas voando. Iso é bon sinal. Cando lles digo que soldo na casa pregúntame se tou tola e non canso, e chámanme antes de chamar a outra persoa. " a min e á outra rapaza que está alí".