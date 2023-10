La joven Raíña do Entroido de Foz lleva 14 años desfilando pese a tener solo 19

El Entroido de Foz ya tiene a su Raíña para el año que viene. Será Carlota Fernández del Riego, una jovencísima vecina de 19 años que pertenece a la comparsa As Trouleiras y que no es ninguna recién llegada: “Con este, serán 14 os anos que levo desfilando no Entroido de Foz”. Así que desde luego Carlota sabe perfectamente a lo que se enfrenta.

Ella fue la ganadora en la gala que se celebró en la noche del sábado en la que había siete aspirantes de los que seis de ellos estaban presentes y se elegían mediante un sistema de votación doble: un 40% de la nota era cosa de un jurado y el 60% restante era por votación popular de los presentes en esta gala que, como siempre, fue un primer paso de esa fiesta a la altura de la gran fama que tiene, además del reconocimiento oficial de interés turístico que ya añadió.

Este domingo por la tarde, con la voz aún un poco tomada se mostraba encantada y aseguraba afrontar el que será su reinado “con gran ilusión”. De la gala en sí comentó que fue un momento muy especial y del año que le espera por delante avanza que le encantará “porque todos os que disfrutamos tanto do Entroido temos esta ilusión e pensamos neste momento que por sorte vou poder vivir”.

Cuando lleguen los momentos más impresionantes, como el desfile del martes, cree que estará algo nerviosa “porque os nervios sempre van estar aí, pero ó final, ves á xente do pobo. Tes que perder a vergoña e disfrutar”. Y ella parece dispuesta a hacerlo. De hecho ya lo hace, porque para Carlota lo que más le gusta “son os ensaios que facemos, porque estamos xuntos todos de As Trouleiras, buscamos as cancións, pensamos nos traxes, os detalles para todas as festas, que por certo non son poucas… Iso a min encántame”.

En la gala también se mostró segura y, como decía antes, con algún nervio al principio pero muy suelta después, cuando pudo ver a sus amigos, familiares y compañeros “e xa me soltei”. Así que ahora, con unos meses por delante para ir preparando su reinado ya avanza estar “moi, moi contenta. Para min é unha gran sorte pode representar o Entroido de Foz agora que vai ser xa festa de interese turístico. Fareino o millor que poida”.