Una juvenil con una madurez sobresaliente

La atleta focense Helena Celada Villarmea (Foz, 2006) está siendo la gran sensación del Tour Mariña. A pesar de que tan solo cuenta con 16 años de edad y que, por lo tanto, es todavía juvenil, colecciona victorias, podios y ocupa la segunda plaza en la clasificación absoluta femenina, igualada con la burelesa Carla Trillo, su compañera del Atletismo Ría de Foz.

Su última gran victoria se produjo el pasado sábado en la Carreira Nocturna Rinlo-Ribadeo, donde fue la más rápida, con 36 segundos de ventaja, en cubrir los nueve kilómetros de la prueba. Este triunfo se une al que cosechó en la Benquerencia Terra Mar, a la segunda plaza en la 5K Burela Bonita y la tercera en la 5K Campo da Cabana focense.

La joven promesa focense, que empezó a correr a los 8 años de edad en el Ceip nº 1 de Foz y posteriormente se enroló en las filas del Ría de Foz, está muy satisfecha y sorprendida con su trayectoria en el circuito mariñano. "Estou moi contenta e a verdade é que, como aínda fixen 16 anos en xaneiro, non me esperaba os resultados que estou acadando na categoría absoluta, pero supoño que é o froito do esfrozo que estou facendo nos adestramentos", señala Helena.

De las cinco carreras disputadas del Tour Mariña, solo se bajó una vez del podio

La corredora de Foz todavía recuerda la "explosión de varias emocións" que sintió cuando cruzó la meta en Ribadeo. "Foi unha experiencia moi bonita, ía un pouco cansa despois de nove quilómetros porque era a carreira máis longa que fixera ata o momento e sentín unha mestura de alegría, emoción e orgullo. E quedei marabillada polo apoio que sentín na chegada", rememora.

De las cinco carreras disputadas del Tour Mariña, solo se bajó una vez del podio, precisamente en su villa, en la Run Foz Run. "Quedei cuarta, pero levaba dúas noites durmindo con 39ºC de febre. Estaba bastante maliña, pero como son testana e quería correr na casa, fixen o esforzo aínda estando nesa situación", recuerda.

APRENDIZAJE. Helena considera "impactante para alguén que acaba de empezar na categoría absoluta coma min" el hecho de enfrentarse a mujeres que incluso le doblan la edad. "Xa teño bastante experiencia de competir uns cantos anos, pero sempre o facía contra xente da miña idade ou un ano maior. É unha novidade total facelo con atletas que me sacan dez anos ou incluso 20. Ao principio asusta, pero cando ves os resultados e que podes estar á súa altura, colles confianza en ti mesma e xa se converte máis nun desafío que en algo que te intimide", explica.

La focense no se pone techo y está "moi ilusionada" con seguir luchando por la general del Tour Mariña, aunque parece difícil que tenga opciones "porque nas próximas dúas ou tres carreiras non vou participar porque estarei de vacacións coa familia", avanza.

Además de competir con ellas, asegura que está aprendiendo mucho de sus rivales. "Son todas moi boas. Carla (Trillo) é compañeira do club, téñolle moito aprezo e o outro día fomos bastante tempo xuntas ata que me vin con forzas para subir un pouco o ritmo. Para min todos os adultos do club son un exemplo a seguir, tanto Carla como Manuel Eiras ou Rosalía Rodríguez, que son os meus adestradores", concluye.