Un joven de Alfoz crea una web de toponimia local

David Rivas Villar es un joven de 22 años de Alfoz que, mezclando su gusto por la historia y sus conocimientos informáticos, acaba de iniciar un proyecto para recuperar la toponimia de su concello natal.

Una idea con la que busca "preservar a nosa cultura" para lo que se puso manos a la obra repasando los datos que existían en la última actuación de la Xunta, que data de 2010. "Moitos deles estaban mal escritos e incluso mal colocados no mapa", recuerda, por lo que lo primero que hizo fue crear una página web con un mapa, en el que se pueden ir marcando los lugares, con diversos colores en función a lo que haga referencia.

Así, el verde se usa para accidentes terrestres; el azul para aguas; el naranja para entidades humanas; el rojo para las tierras y el morado para las vías. Unos lugares a los que se puede llegar desde la dirección bit.do/toponimia, donde se puede acceder para comprobar si el nombre es correcto y desde donde se puede modificar en caso de que no lo sea.

Unas revisiones con las que busca que no se pierda la nomenclatura por la que la zona, el camino o el prado se conoce tradicionalmente por los vecinos, "nomes que en moitos casos deixan de usarse cando a xente maior desaparece", recuerda el joven, quien reconoce que "en Alfoz, como en todas as zonas rurais de Galicia, toda a xente ten un nome para as súas propiedades, pero cando se deixa de ir aos prados, como está a pasar aquí, córrese o risco de que se perdan, porque os novos terminan marchando e non os usan".

Por ello, en la segunda parte del proyecto entran de lleno las relaciones sociales, pues "a idea é contactar coa xente de máis idade que é a menos se manexa en internet para que nos conten os nomes e poder introducilos nós". Una tarea para la que cuenta con el apoyo del profesor Pepe Peinó, "a quen recurrín coa miña idea porque é moi entusiasta e é unha persoa que todo o mundo coñece"; por ello, hace un llamamiento a los vecinos interesados en participar para que los reciban y puedan completar un proyecto que bien sabe que "é unha cousa a longo prazo", aunque también tienen la idea de que "se a cousa prospera poder extendela a todo o val".

David Rivas es natural de la parroquia alfocense de San Pedro y acaba de terminar sus estudios de Informática, que completará el curso próximo con un máster en A Coruña, por lo que tendrá que volver a salir fuera, aunque confía en poder encontrar en un futuro trabajo por la zona. "Gustaríame quedar aquí, aínda que sei que é máis complexo atopar traballo do meu, pero nunca se sabe", cuenta, mientras se afana en que los recuerdos de los mayores sirvan para conformar un mapa de lugares, en el que no solo figuren los nombres, sino también un pequeña descripción de cada uno de los sitios para preservar la historia que es también la de quienes algún día los habitaron.