Josemi pone al Viveiro a un punto del play off de ascenso a Segunda RFEF

Josemi Cerro, uno de los últimos jugadores en incorporarse al Viveiro CF, ya le da puntos al equipo de Cantarrana. Y vaya puntos, ya que su gol, único del partido, sirvió a los celestes para imponerse en el campo del Vilalbés, (0-1) y ampliar su racha a diez encuentros sin perder. "Me siento feliz por poder ayudar al equipo, si es con goles pues mucho mejor pues ya se sabe que los delanteros siempre nos sentimos más satisfechos cuando marcamos, pero solo si los goles llegan acompañados de los puntos, como es el caso esta vez", señaló el jugador.

El Viveiro mostró en Vilalba las credenciales que le han convertido en la revelación del campeonato, ya que tras comenzar la temporada con cuatro derrotas, ahora está a un punto del play off de ascenso. "Yo me encontré ya un equipo tremendamente competitivo, aunque me hablaron de las dificultades del principio. Es verdad que la plantilla es joven, pero creo que Alberto ha sabido inculcarle a los jugadores la exigencia de la categoría y la necesidad de dar el ciento por ciento en cada partido", señala el delantero, que cree que llevar diez partidos sin perder y solo cuatro goles encajados en esa serie de partidos no es fruto de la casualidad. "Cuando un equipo es solidario en el esfuerzo, trabaja junto y sabe a lo que juega siempre tiene opciones de ganar. Fuimos a Vilalba convencidos de que podíamos sumar si hacíamos las cosas bien y encontramos el premio que buscamos", aseguró.

A Josemi le recomendó el Viveiro su compañero Christian Mayordomo, con el que coincidió en el Marchamalo. "Estoy aquí gracias a él. Me dijo que había un grupo estupendo en el vestuario y que Viveiro era un lugar ideal para estar, sabía que estaban buscando un delantero y le habló de mi al club", explicó el delantero.

La situación actual del Viveiro invita a la ambición, ya que el play off está mucho más cerca que la permanencia, pero Josemi se ciñe a la corriente de opinión interna del vestuario, que prefieren centrar la salvación como primer objetivo y después pensar en metas mayores. "En el vestuario todos somos conscientes de que el objetivo primordial es la permanencia. Basta ver la diferencia entre el play off y la posibilidad de descenso, que es mínima, para saber las dificultades de esta Tercera División. Ojalá podamos lograr pronto el objetivo para ilusionarnos con conseguir metas mayores. Yo ya sé lo que es ascender a Segunda RFEF dando la sorpresa, ir de tapado está muy bien porque la presión es mínima o inexistente, mientras que otros equipos, como puede ser el Vilalbés tal vez le pesa esa responsabilidad de tener que estar arriba sí o sí", concluyó..