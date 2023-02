Josefa Trasancos, a nena boteira

Josefa Trasancos Fernández (10 de marzo de 1921-27 de febreiro de 2023) nacera en Celeiro, no xenuíno barrio dos Tendales, un topónimo propio dos portos de mar. Dende o século XVI eran característicos das comunidades de pescadores constituíndose longas fileiras de varas cravadas nas proximidades das praias, ou construídos para campos de redes sobre parcelas adxudicadas individualmente.

Chefa era filla do popular boteiro celeirés Papá Ché, quen daba servizo ás lanchas descargando o peixe e facendo o transbordo das tripulacións dende as embarcacións a terra e viceversa cos seus cinco botes: Portocelo, San José, Dos hermanos, San Ciprián e Déjame en paz. A filla acompañaba ao pai nese labor mariñeiro e mesmo botaba unha man nas faenas, mellor dito, as dúas mans ao remo; vogaba con tal vigor que ata sorprendía a un orgulloso Papá Ché. "Nena, tú deberías nacer xa con roupa de augas!".

Correndo o tempo, Chefa casaría en 1943 con José Pernas Trobo, quen sería secretario do Pósito de Pescadores celeirés nas décadas dos 60 e 70. Logo abrirían nos Tendales o Bar O Barcelona, un daqueles típicos ultramarinos que despachaban comestibles e bebibles: chatos de viño, caña, sol y sombra… Naquel barco ela era a patroa, armadora e mailó chó. Agora, pola popa, deixa un ronsel de traballos.

A xente das vilas mariñeiras son os sinais de identidade deste País do mar, da Galicia anónima e proletaria. Foron quen de conseguírennos un futuro; en época con moitas penurias económicas e sociais, conquistáronnos o progreso: somos a realidade que soñaban. E debémolles o Patrimonio máis importante, o Patrimonio humano, ese que a Europa dos quincalleiros vainos afogando.

Hai dez días, Chefa visitou o seu pobo. Coma un presaxio, despediuse dunha longa singradura (o próximo 10 de marzo cumpriría 102 anos). E foise como viviu, lúcida e prudente, bens escasos neste tempo de "todólogos" e "fala baratos". Tamén por iso, a nena boteira descansa en paz.