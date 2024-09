José Rivas Rey: "Poderemos entrar dentro dunha célula tumoral e facer que se repare"

José Rivas di estar moi emocionado con este recoñecemento do seu pobo natal porque malia ateigar unha morea de premios algo así faille especial ilusión porque está "moi orgulloso do meu lugar", que non é outro que Vilargondurfe.

Cal segue a ser a súa relación coa Pontenova?

É curioso porque nacín alí no 1947 e antes dos 10 anos marchei a Lugo e logo a Valladolid. Estiven en moitos máis sitios, pero sempre levei á Pontenova no corazón. Teño alí casa e levo con orgullo mesmo o nome da Casa da Aradiña, da miña casa, un lugar cunha natureza e unhas montañas que moitas veces botei de menos, con eses ventos e esa choiva... Valladolid é terra de campos e totalmente distinto. Alí estiven moito tempo e é realmente bonito, pero é unha beleza distinta. Tamén a xente. A nosa xeografía e o noso clima condicionan tamén o noso carácter.

E que lle supón este nomeamento de Fillo Predilecto?

É enormemente emocionante. Teño algúns premios e recoñecementos profesionais, pero este é o que máis me chegou ao corazón. Este é o máis sincero, digamos. Así que estou moi agradecido á corporación e ao seu alcalde e a toda a veciñanza da Pontenova.

Está no ránking dos científicos máis citados de Standford. Extrapolando: iso significa que se pode facer ciencia desde Galicia?

Pois si, é posible. O que pasa é que non é sinxelo competir. E en ciencia non hai segunda división. Ou xogas en primeira, ou nada. Hai ciencias e tecnoloxías enormemente caras que precisan de laboratorios especiais e moi sofisticados, pero aquí podemos facer ciencia de calidade en moitos temas. En nanotencoloxía hai xente moi boa, aínda que é difícil competir a nivel económico con Alemaña, Xapón, Estados Unidos, China..., pero facemos cousas máis interesantes do que nós mesmos cremos. E os científicos galegos ao ir por aí fora están moi ben considerados. Eu son optimista.

Unha das súas áreas de traballo é a nanotecnoloxía aplicada á loita contra o cancro. Vai ser unha das grandes liñas de actuación?

Pois si. Un médico nunca pensou que ía podía ver e manipular o corpo humano como o pode facer agora gracias ás novas tecnoloxías, iso é evidente. A nanotecnoloxía permite traballar a escalas máis pequenas que as células. Se queremos actuar sobre unha célula tumoral, podemos vela e manipulala. Este é o comenzo dunha gran revolución. É como se estivésemos en 1947 no comezo do transistor e a piques de ver chegar a revolución electrónica. Agora mestúrase medicina con nanotecnoloxía e biotecnoloxía e a innovación e o desenvolvemento non ten un crecemento lineal, é exponencial. Todos os días nos abraiamos dos novos cambios.

E que posición ocupa España neste campo?

O coñecemento agora xa é planetario. A España da miña xuventude mellorou moito, pero o mundo tamén corre moito. A nivel de persoal, temos xente de primeirísima orde. Pode haber un Nobel en calquer momento, pero non é sinxelo competir. Falta investimento, iso sempre. Os grandes líderes son Estados Unidos e China. Europa, non só España, ten coñecemento máis académico que aplicado e económico. Se temos algo defectuoso, non é a parte científica básica, fallamos na parte de patentes e necesitamos máis colaboración academia-empresa. Os científicos están preparados, pero competir cos grandes trusts internacionais, é complexo. Os Nobel xa saen menos das universidades e empezan a sair das grandes empresas internacionais. Pero en xeral, diría que en ciencia básica estamos bastante ben.

Como vivíu os cambios desde que comezou na nanotecnoloxía?

A miña xeración tivo a sorte de ver o secúlo XIX e o XXI. Ata os anos oitenta, a física facía cousas en nanotecnoloxía con investigadores relevantes como Feynmann. Pero no 82 , Heinrich Rohrer y Gerd Binning, dous científicos do laboratorio IBM de Zurich, que recibiron o Nobel de Física no 86 deron un paso de xigante ao inventar un microscopio de efecto túnel que é un instrumento para tomar imaxes de superficies a nivel atómico, é dicir, para obter imaxes da materia a escala nanométrica dos átomos e o mundo subatómico. Este instrumento que ademáis non era caro permitíu a laboratorios e empresas empezar a abrirse ao novo mercado electrónico. A nanotecnoloxía pasou a ser una tecnoloxía de uso común.

Os resultados saltan á vista.

Claro. Por exemplo: agora case todo o mundo ten un móbil, que está cheo de nanotecnoloxía por todas partes. De feito penso que estamos case ao límite das posibilidades