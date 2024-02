José Ramón Leal: "Vendrán unas 80 personas al evento De Empatada"

Tras el exitoso concurso de puzzles del año pasado, la tienda de juegos Dr. Panush, en Viveiro, se lanza a organizar ahora De Empatada'24, un nuevo evento de juegos de mesa actuales con todas las plazas ya cubiertas. Hablamos de la cita con el encargado del negocio, José Ramón Leal.

¿Cómo nace este encuentro?

La idea surge en un pódcast especializado en juegos de mesa, En Caso de Empate, del cual soy miembro, y el evento nace a continuación de otro que se hace en Celorio, Asturias, con el mismo espíritu de juntarnos cerca de cien personas a jugar todo el fin de semana. En este caso lo hacemos en el hotel Las Sirenas, donde ya hicimos el torneo de puzzles y se nos adecúa bien, desde el jueves por la tarde hasta el domingo pola tarde.

"Pondremos a disposición de los participantes unos 300 juegos y ellos también traen los suyos"

¿Cuántas personas participan?

Tenemos cubiertas las plazas, que eran 80, pero siempre puede surgir alguna de última hora. Hay gente que viene no solo de los alrededores, sino de Asturias, Cantabria o Madrid. Durante el mes de noviembre se abrió la inscripción con un coste de 50 euros que incluye participar en la reunión de juegos, la comida del sábado a modo cóctel para poder estar todos de pie y hablar unos con otros. Mucha de la gente que acude a este evento ya se conoce porque tenemos nuestras vías de comunicación online y de acudir a otros eventos similares.

¿Qué tipo de juegos son los que va a haber en este encuentro?

Son juegos de mesa actuales, que nacen a raíz del éxito de juegos de procedencia europea como Catan, Carcassonne o ¡Aventureros al tren!, donde el número de jugadores suele estar entre dos y cuatro y las partidas son de reglas más o menos sencillas, aunque hay otros más complicados, y que se juegan durante aproximadamente una hora.

JOSÉ Mª ALVEZ

¿Cuántos habrá disponibles?

Nosotros vamos a poner nuestra ludoteca, que es como llamamos a la colección de juegos de Dr.Panush y que estará en torno a unos 300 juegos, pero los participantes también suelen llevar los suyos propios y suelen estar a disposición de todo el mundo.

¿Hay algo novedoso?

Vamos a destinar una de las salas en exclusiva a un juego que todavía no está editado en España, Blood on the Clocktower, donde se van a estar jugando partidas continuamente. Este es un juego diferente a los de antes, este es de deducción social, donde cada uno de los jugadores tiene un personaje y es secreto, entonces el juego va de hablar, tienes que discutir y convencer a los demás de que eres bueno o de que no eres malo, y se van eliminando poco a poco. Es un juego que está teniendo mucho éxito, está causando furor.

"Vamos a destinar una sala en exclusiva para un juego que todavía no está editado en España, Blood on the Clocktower"

Al no estar editado aquí, ¿lo traen de fuera?

Que no estén editados en España para nosotros no supone ningún problema. Los juegos suelen tardar entre varios meses y un año en llegar aquí y hay juegos que no llegan nunca. Cada año salen en España unos 2.000 títulos nuevos pero con un número de copias muy reducido y pese a ello hay juegos a los que quieres jugar que no se editan en España y nosotros los encontramos fuera.

JOSÉ Mª ALVEZ

¿Hay mucha afición por este tipo de juegos?

Hay una afición creciente sobre todo a partir de los años 2017-2019 y después en la época del covid, pero en este tipo de juegos actuales seguimos siendo un nicho pequeño, un círculo minoritario.

¿Lo nota en la tienda?

La mayoría de la gente entra en la tienda a comprar un regalo, un puzzle o a curiosear, y la mayoría no conoce los juegos de mesa actuales. Muchos vienen a preguntar por el Uno y el Monopoly pero de esos no tengo, tengo alternativas y cuando veo que hay gente que tiene interés hago partidas de demostración para que vean cómo funcionan estos juegos.