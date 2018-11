José Pulpeiro: "Los de 'OT' no saben ni cantar, mira lo que pasó en Eurovisión"

EL ESTUDIO de grabación de José Pulpeiro Doval (Ribadeo, 1934) es el escenario perfecto para tener una conversación con él, al que interrumpimos en su ensayo. Con la chapa algo tocada, el motor sigue a pleno rendimiento. Un hombre que nació en el barrio de Patín y que ha estado ligado toda su vida profesional a la construcción, aunque también ha dejado su sello en el mundo del deporte, sobre todo en el ciclismo, el fútbol y también el baloncesto.

Usted nació en Ribadeo pero se crió en Foz.

Es correcto. Mi madre era de Fazouro, en Foz, y mi padre de Ribadeo. Se casaron y montaron un restaurante en la calle Reinante. Pero cuando yo tenía 3 años mi madre murió. Por eso yo me fui a vivir a Fazouro con los abuelos Jesús y Consuelo y mis tías. A los 17 años volví a Ribadeo para trabajar con mi padre, que era albañil.

¿Y dónde hizo la mili?

Me destinaron a Cartagena y la instrucción la hice en un crucero que se llamaba Miguel de Cervantes. Recuerdo que hicimos un viaje en barco de Cartagena a Barcelona y de allí a Nápoles. Entre Barcelona y Nápoles canté una canción de Machín delante del expresidente de la República Dominicana Trujillo. Y me dijeron que lo hacía muy bien y que por qué no me dedicaba a la canción cuando terminara la mili.

Pero se decidió por el ladrillo.

Con 24 años mi padre formó una empresa y trabajé con él. Durante cuatro años trabajaba por el día y estudiaba de seis de la tarde a dos de la mañana. Hice el bachillerato. Y luego, cuando murió mi padre, seguí con la empresa. Llegué a tener dos grúas, un camión y más de 50 obras. Edifiqué en Foz, Ribadeo, Barreiros, Viveiro...

Los dos primeros discos los grabé en Rois, cerca de Santiago, pero los siguientes ya los hice aquí

Y llegó la crisis.

Una crisis que fue absurda, para mí. La realidad es que los bancos nos sacaron las viviendas para venderlas a mitad de precio. La construcción representaba el 50% de la vida industrial de nuestro país y eso se fue al traste. La gente que tenía dinero compró porque parecía que había que sacarse las viviendas a cualquier precio. A mí se me llevaron todo.

Y claro, con tanto stock, los constructores no pueden construir.

Después de doce años, sin vender, ¿quién compra ahora? Aunque es verdad que cada vez queda menos vivienda. Y cuando pasó todo esto me dije, pues es el momento de dedicarme a la canción, que es mi pasión.

¿Y no le va nada mal?

No. Hemos editado seis discos, pero la verdad es que ya tengo preparados hasta el octavo y el noveno está en marcha.

¿Cómo dio el paso?

Pues un día le dije a mi compañero, Josito, que me pusiera música para cantar una canción. Le gustó y me dijo que porque no grabábamos otra. Y fue así, una tras otra. Los dos primeros discos los grabé en Rois, cerca de Santiago, pero los siguientes ya los hice aquí.

Pero hay mucha competencia ahora, con programas como los de Operación Triunfo.

Pero si no saben ni cantar. Ya se les vio, fueron a Eurovisión y mira cómo quedaron.

¿Cúales han sido sus referentes musicales?

Los de la canción antigua, como Antonio Machín, Jorge Negrete, Manolo Escobar, Antonio Molina. De los actuales me gustan un poco Bisbal y Bustamante.

Sobre Cataluña: Si se quieren ir de España que se vayan, pero que dejen funcionar a España

Usted sigue siendo el presidente del Club Ciclista Pedaleo.

Sí, yo monté en bicicleta en aficionados hasta los 29 años. Incluso organizaba una carrera por las calles de Ribadeo, pero me la echaron para atrás.

Y también estuvo de presidente muchos años de Ribadeo FC.

Veintinueve años.

¿Qué programas no se pierde de televisión? ‘

Luar, en el que ya estuve dos veces cantando, y Bamboleo.

¿Y el fútbol?

Me gusta, soy del Real Madrid. Soy una persona que vaticino cosas y cuando vi que fichaban a Lopetegui estando en la selección me dije: "Esto no puede salir bien". Y así ha sido.

¿Y qué hacemos con el conflicto catalán?

Es absurdo. Si se quieren ir de España que se vayan, pero que dejen funcionar a España. Lo que peor me parece es que estudien la mayoría en catalán y que casi no lo hagan en español y otros idiomas.