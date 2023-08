José Manuel Hermida exhibe su arte en Ourol

Las fiestas de Ourol arrancaron con la inauguración de la primera exposición de cuadros que realiza José Manuel Hermida Blanco, un pintor autodidacta que decidió dedicarse de lleno a su pasión cuando se jubiló. La muestra está abierta en el edificio multiusos, con entrada gratuita.

"Eu son afeccionado e autodidacta", comenta el ourolés, que no se encasilla en un estilo determinado: "Pinto de todo, o que me apetece cada día. Trato de facelo o máis real posible pero tanto pinto un bodegón como unha paisaxe ou un ovo frito, calquera cousa". Los cuadros de los que más orgulloso se siente son los de una serie que realizó después de hacer el Camino de Santiago y que regaló a familiares o amigos y ahora están en Estados Unidos, Madrid u O Grove. Los que se pueden ver en la muestra son algunos de los que realizó en la primera época que pintó y otros más recientes, entre sus favoritos "un cadro do Barqueiro que me gusta moito".

Hermida cuenta que empezó a pintar en el 98 y después lo dejó ya que su trabajo le ocupaba mucho tiempo. Emigró a Estados Unidos, donde tuvo su propio negocio, "unha consultoría de médicos", hasta que se jubiló y decidió volver a España: "Para traballar está moi ben, hai moitas oportunidades, pero unha vez retirado non é un país bo para vivir, é moi caro e non hai moita seguridade cidadá", comenta. Ahora vive en A Coruña pero acude frecuentemente a su casa en Ourol y propuso hacer esta exposición al Concello, que le dio "todas as facilidades". De hecho, ya surgió la idea de hacer otra exposición de cara a la ruta indiana del año que viene y que tendría como protagonistas a las casas de arquitectura colonial del municipio.

Las fiestas de Ourol tuvieron este lunes una gran cena popular, actuación de Bágoas da Terra y verbena con Tania Veiras y Alianza. Terminan este martes, día en que hay programada misa a la una misa seguida de procesión y a continuación sesión vermú prolongada con la charanga Ardores.