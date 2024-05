José Luis Enríquez: "Escribí una novela negra que sirve para hablar de otras cosas"

La novela negra suele usarse para hablar de otras cosas. ¿Es este el caso?

Siempre es el caso. No es una trama cerrada de un asesinato, aunque sí es cierto que se empieza por una pequeña cosa en un sitio donde no pasa nada y al final tiras del hilo y te encuentras tramas más gordas. También hay denuncia social sobre una lacra que no se termina de acabar.

La ambientó en Ribadeo. ¿Lo decidió desde el principio o se planteó otras opciones?

Manejé otros escenarios, pero al final, por mi vinculación con Ribadeo y mi conocimiento de la zona, pues me vino bien. Un día paseando por Rinlo, al ver las cetáreas, se me encendió la luz. Son sitios que más o menos conozco y me permitieron además sacar la novela de las grandes ciudades. Hace tiempo que salieron de Madrid o Barcelona y creo que eso les vino muy bien, sinceramente.

Es su primera novela. ¿Le resultó un proceso creativo complejo?

Yo tenía muchas ganas de escribir una novela y llevaba mucho tiempo dándole vueltas. Aparte de que mi profesión te obliga a escribir, me gusta esa sensación al leer cuando esperas llegar a casa para seguir leyendo. Quise que al escribir fuese algo parecido y así es como fue creciendo la novela, y siempre me lo pasé bien escribiendo, la verdad. La principal función del libro es entretener, aunque haya una denuncia social de una lacra que sí se hace. Pero sobre todo entretenerme y entretener al lector.

Ya habrá recibido algún feed back de los lectores.

Pues estoy bastante sorprendido, la verdad. Al principio uno desconfía porque como es la primera novela no sabes si estarás a la altura, pero a la gente le engancha, le gusta. Es una novela rápida, ágil, con diálogos frescos y lo que me llega es que interesa. Me preguntan si seguiré escribiendo y eso supongo que es bueno y me hace sentirme más seguro.

Antes comentó que su oficio le obliga a escribir, pero no es lo mismo escribir en un periódico que escribir un libro.

No es lo mismo, no. Es bueno y malo. Bueno porque no tengo miedo al folio en blanco. En el trabajo estamos acostumbrados a sacar las cosas adelante y siempre lo haces. Por otro lado quise huir de la fijación profesional que tenemos con los datos. Quise ser más creativo, aunque tengo que pulirlo. Y no me considero escritor. Soy un periodista que escribió una novela. Tengo mucho respeto por los escritores y su trabajo.

¿Cómo se organizó para escribir?

La entregué en mayo del año pasado y empecé en septiembre del anterior. Aprovechaba los fines de semana y que me levanto pronto. También fui muy metódico y riguroso para escribir porque esta profesión es lo que es y no deja mucho tiempo para nada, tampoco para escribir. Así que me impuse unas pautas y las cumplí a rajatabla. Incluso aprovechaba los tramos caminando del trabajo a casa y al revés para ir planificando la trama o trabajando los personajes.