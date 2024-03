José de Cora ve la herencia mágica de Galicia como una tradición milenaria

Un trabajo de veinticinco años. En ese tiempo se elaboró un mapa bastante exacto de los lugares que arrastran por toda Galicia una tradición milenaria de ser espacios en los que algún aspecto mágico gira en torno a ellos. Así habló el escritor y vicepresidente y consejero editorial del Grupo El Progreso, José de Cora, del trabajo realizado para recopilar la información que se puede encontrar en Talismáns, Enciclopedia Máxica de Galicia que el pasado martes presentó en el Teatro de Ribadeo acompañado del alcalde, Dani Vega; del conde de Fontao, José Manuel Romero; y del diputado del PP Javier Arias. Entre el público, los otros dos coautores del volumen, Pepe Tejero y Roberto Díaz.

En la presentación, José de Cora comenzó echando la vista atrás en el tiempo para situarse a finales del siglo pasado, cuando se empezó a interesar por estos temas "o que me levou á biblioteca do Museo de Antropoloxía de Madrid", y comentó con ironía que todo aquello se encuentra ahora disponible en internet "aínda que non me arrepinto daquel tempo, polo que aprendín e polas experiencias que me aportou".

En este extensísimo y cuidado catálogo de lugares que recogen creencias seculares arrastradas hasta el día de hoy, José de Cora destaca que son espacios que, por lo general, trascienden al nacimiento del cristianismo, y fueron absorbidos por esta religión como lugares de culto que asimiló posteriormente.

En Ribadeo

En esta enciclopedia, De Cora, Tejero y Díaz hicieron parada obligada en el lugar en el que presentaron el libro y en el municipio de Ribadeo, para exponer la tradición que arrastran lugares como Nosa Señora das Virtudes, recordar la romería de San Sebastián "como agradecemento ao santo pola súa intervención nunha epidemia de peste", la Fonte de Cereixide, la de O Valín o la Colexiata "coa milagre de suar a imaxe".

El propio autor explicó que muchos de los acontecimientos relatados en el libro eran también métodos de transmisión de conocimiento de generación en generación que se hacían de un modo pegado a la naturaleza y se comenzaban a transmitir ya a los niños para que estos los asimilasen y posteriormente los pasasen a su vez a sus hijos "e funcionaba, claro que funcionaba".

Salud, dinero y amor son las tres grandes peticiones en estos entornos que, subrayó, siguen muy vigentes a día de hoy.