José de Cora relata en Ribadeo la historia de la heroína lucense de la II Guerra Mundial

No entró España en la II Guerra Mundial por diversos motivos, uno de ellos su estado de inanición casi absoluto tras la devastadora Guerra Civil. Pero eso no significa que España no tuviese un papel en esa contienda mucho más activo de lo que se cree. Y dentro de España, algunos personajes rozaron la heroicidad. Uno de ellos fue una lucense, Araceli González Carballo, la esposa del ahora sí famosísimo espía Joan Pujol García, con nombre en clave Garbo.

Entre él y su esposa montaron un engranaje y una mentira tan bien elaborada y de tal calibre que acabaron por ayudar a convencer a Hitler de que el Día D el desembarco no sería en Normandía sino por el paso de Calais. Sobre la figura de la lucense Araceli González disertó este martes el vicepresidente y consejero editorial de El Progreso, José de Cora, en una conferencia que se celebró en el fuerte de San Damián de Ribadeo.

José de Cora conoce muy bien la historia de esta mujer que fue en vida una especie de contrapunto de su marido por su carácter tan distinto al de él. Sobre ella realizó un documental en el que consiguió sacar a la luz por primera vez en la historia diversos datos biográficos sobre una mujer que tuvo en sus manos el destino de una guerra que a punto estuvo de acabar con Europa entera.

Araceli González, una mujer de carácter

Aunque Araceli González fue una mujer de carácter extrovertido y marcada por su cosmopolitismo, José de Cora aclaró que, en realidad, tenía otra faceta guiada por una discreción que la hizo permanecer en el anonimato pese a haber participado en tan relevantes hechos históricos y llegar a haber mantenido contacto personal con personajes de la talla de Winston Churchill, o lo generales Eisenhower y Montgomery.

Ninguno la citaban ni a ella ni a su marido, explicaba De Cora, porque creían que eso implicaría rebajar la importancia de los esfuerzos militares de sus tropas.

Otro factor que influyó para que esta lucense no pasase a la historia como una heroína fue el divorcio de Joan Pujol, en el que hacen un pacto de silencio para estar a salvo de los nazis y porque ella trabajó para las embajadas norteamericana e inglesa en Madrid durante la etapa franquista, alojando en su casa a personalidades de manera discreta.