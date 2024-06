José Blanco: "Cuando te felicitan por la comida te ayuda, te refuerza a seguir"

José Blanco (Barres, 1973) es el propietario del restaurante La Solana en Ribadeo, que esta semana celebra su 20 aniversario. Por ello, invitan a los clientes este viernes a tomar unos vinos y unos pinchos de ocho y media a diez de la noche.

¿Cuándo abrió La Solana?

Fue en junio de 2004. El negocio empezó en 2002, pero no funcionó y estaba cerrado. Y lo cogí junto con Santiago Fernández, que fue mi mentor, y con el que aprendí en el restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego.

¿Y siguen siendo socios?

No. Cuando llegó la crisis de 2008, o unos años después, él me cedió su parte, porque tenía muchos más negocios.

¿Cuál es el secreto del éxito para llevar abierto dos décadas?

No es fácil llegar a los 20 años. Lo primero, la constancia. Yo pensaba que abrir un negocio era difícil, pero lo difícil es mantenerse. Siempre tienes que dar calidad y ofrecer novedades. Nosotros, desde el principio, tenemos un tipo de cocina tradicional con un producto de calidad, ya sea marisco, pescado, arroces o carne. Y también cuidamos el servicio.

¿Es muy complicado llevar un negocio de hostelería?

Sí, lo es. No es solo ser cocinero, como es mi caso, también es la gestión del personal y la parte económica. Yo soy cocinero, me gusta cocinar, la parte económica me gusta menos, pero es igual de importante y necesaria. Al final acabas siendo multidisciplinar.

¿Varía mucho la cantidad de gente que acude al restaurante entre el verano y el invierno?

Sí. Ribadeo, al tener un centro comercial abierto los fines de semana, funciona muy bien. El fin de semana funciona bien siempre, pero las semanas fuera del verano son más bajas. Un mes de verano puedes trabajar el doble o el triple que un mes de invierno.

¿En qué lugar del restaurante se siente más cómodo?

He pasado por todos. La atención al público me gusta, cuando he tenido que hacer alguna sustitución, pero yo donde estoy más cómodo es en la cocina.

¿Cuál ha sido el momento más difícil, un día del que se acuerde de estos 20 años?

Hay miles. Desde tener una avería, como una fuga de agua, o que te salte un fusible y te deje de funcionar la campana extractora cuando estás en horario de comida en pleno agosto. Aquí está todo muy organizado, pero cuando hay un imprevisto no queda otra que adaptarse.

¿Una buena reseña es la mejor recompensa?

Sí. En nuestro restaurante los camareros pueden recomendar y dar la cara por los productos. Y cuando llegan a la cocina y te felicitan o te dan las gracias por la comida es algo que te ayuda, te refuerza para seguir.

¿Se siente con fuerzas tras 20 años al frente del negocio?

Es que no tengo la sensación de que hayan pasado 20 años. El trabajo es parte de tu vida y, además, como el personal se va renovando, traen ideas nuevas; me generan más ganas de seguir.

¿Ha tenido problemas para encontrar personal?

No, la verdad es que no. La gente sabe que es un trabajo bastante estable, con buenas condiciones tanto de sueldo como de horas de trabajo, y el personal está a gusto. Si se va gente es porque puede empezar un negocio nuevo o por otras cuestiones personales.