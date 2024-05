Zan: "El secretismo de Alcoa nos hace sospechar que quiere engañarnos"

El comité de empresa de Alcoa San Cibrao afirma que, días después de que venciese "el plazo", todavía no tiene noticia alguna sobre la existencia o no "de ofertas no vinculantes" para la compra del complejo industrial mariñano, por lo que ese "secretismo" por parte de la multinacional americana le lleva "a sospechar que intenta engañar a todo el mundo", comentó el presidente del comité de empresa de la fábrica mariñana, José Antonio Zan.

En declaraciones, recordó que "el plazo para la presentación de ofertas no vinculantes finalizaba el 16 de mayo. Transcurridos ya unos días, seguimos sin saber absolutamente nada, lo que nos hace sospechar de Alcoa y de sus intenciones", precisó el sindicalista.

José Antonio Zan, presidente del comité de empresa de Alcoa:

"Está intentando engañar a todo el mundo para decir que intentó vencer la fábrica pero no lo consiguió"

"Sospecha", aclaró, de que "esté intentando engañar a todo el mundo, para decir que intentó vender la fábrica pero no lo consiguió y volver a la retórica de siempre", con respecto al futuro de la planta mariñana ubicada en San Cibrao.

El presidente del comité insistió en que lo relevante para el futuro de la fábrica es que "Alcoa cumpla de principio a fin" el acuerdo firmado con sus trabajadores y acometa las inversiones previstas para modernizar la planta, incluida la construcción del horno de ánodos.

"Lo importante", dijo Zan, es contar con esas inversiones, "no el nombre de la empresa que lleven los empleados en su camisa de trabajo", concluyó el el presidente del comité de empresa de Alcoa.