Jose Antonio Zan: "Este es el momento de sumar apoyos"

Trabajadores de Alcoa hablando con Ana Pontón a las puertas del Hórreo. EP

El presidente del comité de empresa de Alcoa, José Antonio Zan, ya lo decía el jueves cuando anunciaba la presencia de trabajadores en Santiago con motivo de la sesión constitutiva del Parlamento: "Ahora hay que intentar sumar y, sobre todo, que todos los partidos apoyen una solución a Alcoa". Ayer lo repetían los trabajadores, "é a época de sumar. Quen nos teñen que axudar son eles (en referencia a los políticos), non Alcoa. O comité de empresa vén aquí para que nos escoiten todos, de todas as cores".

Y les escucharon porque representantes de los tres partidos con representación en la Cámara se acercaron a hablar con ellos en el exterior. Fueron el diputado del PP, Miguel Tellado; la portavoz nacionalista, Ana Pontón, y el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero. Fue este último el que les comunicó que el Gobierno "va a sentar a la empresa antes del lunes", según dijo Zan. También pudo verse en Santiago al alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro y al de Cervo, Alfonso Villares.

El diputado Daniel Castro ataviado con la chaqueta de los trabajadores de Alcoa. EP

Por su parte, Ana Pontón pidió al Gobierno y a la Xunta "que deixen de bailar ao son que marca Alcoa e se poñan a bailar ao son que lle convén a Galiza e aos traballadores e traballadoras da factoría". La nacionalista insistió en que la solución para salvar la producción y el empleo en la fábrica sancibrense pasa por la nacionalización con la intervención pública del Estado y de la Xunta y por una tarifa eléctrica gallega "que poña fin ao espolio enerxético do país permitindo á planta poder competir en igualdade de condicións". "Para aplicar esta solución só fai falta vontade política e o BNG tena e, desde logo, as cubas non poden apagarse e imos seguir traballando para darlle futuro á Mariña", recalcó Pontón, que acudió a la manifestación de los trabajadores acompañada de la diputada por Lugo, Olalla Rodil, y del diputado de Ribadeo, Daniel Castro.

Precisamente el ribadense, el diputado más joven de la historia de O Hórreo, se estrenó en el Parlamento como secretario de la mesa de edad y para la ocasión fue ataviado con una chaqueta que forma parte de la vestimenta de trabajo en Alcoa. Expresaba con este gesto su respaldo a los trabajadores de la fábrica.

DIPUTACIÓN

Después de los últimos acontecimientos con el plantón de la dirección de la multinacional a los trabajadores en la reunión del jueves y la protesta de ayer en Santiago, también se pronunciaron ayer en apoyo de la plantilla la portavoz socialista del gobierno de la Diputación, Pilar García Porto, y la vicepresidenta del ente provincial, la nacionalista Maite Ferreiro.

García Porto recordó que fueron varias las iniciativas que se llevaron a pleno en la Diputación en apoyo a las reivindicaciones de la plantilla, así como las manifestaciones públicas en las que les mostraron su respaldo. "Sempre daremos o noso apoio constante a eses traballadores e aos seus postos de traballo que son o sustento de tantas e tantas familias na Mariña", dijo.

Ferreiro por su parte señaló que los últimos acontecimientos, "coa actitude de Alcoa na negociación do Ere, demostran que a única solución para que as cubas non paren é intervir a empresa". "O Goberno do Estado e a Xunta teñen que aclarar xa de que lado están, do dos traballadores, do futuro da Mariña ou do lado da empresa", dijo y recordó la moción aprobada reclamando la intervención.