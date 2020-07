José Antonio Zan: "Si Alcoa no vende no queda otra que la intervención"

El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, ha asegurado que "si Alcoa no vende" la planta de aluminio primario de A Mariña "no queda otra que la intervención" pública de la factoría para garantizar que no se pierda la producción y, consecuentemente, los puestos de trabajo.

Desde su punto de vista, si Alcoa se niega a vender la planta mariñana, "el Gobierno tiene que demostrar que es verdad que tiene un comprador y un socio energético" para darle viabilidad a la fábrica de aluminio primario y "actuar en consecuencia". En ese sentido, llegados a ese punto, opina que no queda otro camino que la intervención, porque el Gobierno no puede "doblegarse ante la multinacional".

Según el presidente del comité, "el PP, Podemos y el BNG" ya se han pronunciado a favor de la intervención, por lo que ahora es el turno "del PSOE, que diga qué va a hacer, o sí o no, no hay más". José Antonio Zan dijo que "el PSOE es el único" partido que "no se ha pronunciado" y ahora tiene que aclarar qué está dispuesto "a hacer" desde el Gobierno.

Por otra parte, Zan calificó como "un éxito" las caceroladas que este martes comenzaron en la comarca de A Mariña y que se prolongarán hasta que haya una solución para Alcoa todos los días a las 22:00 horas.

La empresa afirma que las reuniones "son muy importantes para continuar el diálogo durante las consultas"

ERE. El presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, ha enviado un mensaje a todos los empleados de la multinacional en San Cibrao para informar de primera mano a la plantilla de la predisposición de la empresa a "extender de mutuo acuerdo el período de consultas" entre las partes, que en principio estaba limitado a tan solo treinta días.

En ese mensaje, precisa en todo caso que esa prolongación del período de consultas se producirá si "llegado el momento se hubieron producido los avances oportunos y fueran precisas nuevas reuniones para llegar a un acuerdo".

Además, informa que, por parte de la dirección de la multinacional, se ha propuesto "mantener tres reuniones más dentro de los 30 días del período de consultas", aunque la que estaba prevista para este jueves ha quedado finalmente suspendida.

En cuanto a esas tres reuniones, precisa que podrán ser presenciales o por videoconferencia, o "incluso con medios telemáticos individualizados si ellos así lo desean" siempre "respetando escrupulosamente todas las medidas higiénico-sanitarios y de distancia reglamentarias".

La empresa afirma que esas reuniones "son muy importantes para continuar el diálogo durante las consultas, con el fin de profundizar en los asuntos a tratar y lograr el mejor resultado posible para ambas partes".

Insiste, además, en que "no se adoptará ninguna decisión definitiva hasta que haya concluido ese período de consultas".