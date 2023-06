José Antonio Veiga: "Presentamos o vermú Arnao tratado nunha barrica de carballo"

As instalacións de Adega San Damián de Dompiñor, en Ribadeo, van ser este venres ás sete do serán o escenario no que se presenten as novas variedades do seu vermú Arnao, un acto co cocteleiro Iago Eiroa que fará varios cócteles cos vermús e que se completa coas novas conservas gourmet da marca e mesmo coa actuación musical do grupo Sintético Fantástico.

Apostan decididamente por ampliar a gama de vermús que xa teñen na adega.

Temos unha gama de vermús e viños moi amplia. O vermú é dos últimos produtos que sacamos á venda. Foi no ano 2019 e entrou moi ben, aínda que quedou algo parado polo tema da pandemia. Pero con todo sorprendeunos e está funcionándo a nivel non só local, tamén por toda España. Entra moi ben polos ollos, pola imaxe que ten, pero despois á xente gústalle moito ou, do contrario, non o tomarían.

Déronlle algunha característica diferencial do resto do amplo abano de vermús que se poden atopar agora mesmo?

Ata onde eu sei é o único vermú que se pode atopar no mercado elaborado con uva godello, que lle dá un tono moi goloso. En distribuidores novos cos que empezamos a traballar, é co que estamos entrando mellor. So implica un traballo amplo detrás.

Como fan esa parte do proceso en San Damián?

Si que o hai. A verdade é que temos un enólogo que o xestiona. A idea de facelo con uva godello xurdiu de min e do meu equipo. Non coñeciamos no mercado algo así. O máis parecido que había era o Petroni, que se fai con uva albariño, pero non con godello. Por iso decidimos facelo así e a partires de aí xa é o enólogo o que lle vai dando forma ata que vemos que está ben para a comercialización e para poñelo á venda. E mañá (por hoxe) presentamos o que maceramos en barrica.

Ese é o seu segredo? O paso previo pola barrica?

É o mesmo produto que tiñamos pero con dous meses máis macerando en barricas de carballo. Isto dálle un toque moi diferente.

Que resposta se está atopando no mercado?

Levámolo a Madrid ao Salón Gourmet e alí encantoulle á xente.

Cal é o outro tipo de vermú que presentan?

O outro é máis sinxelo. É unha mestura de blanco e escuro que agora se está pedindo moito. A verdade é que facilita moito o traballo do hostaleiro e non hai marca que o teña. É unha liña nova.

Tamén van presentar novas conservas, que de novo levan o selo de calidade que lles caracteriza.

Nese eido estamos arrancando e só puxemos unha condición: produto das rías galegas de máxima calidade. Por iso nos metemos. Nós somos unha adega e distribuidora. Hai dous ou tres anos empezamos a probar con algo de alimentación porque ao final o cliente que temos é o mesmo, pero queremos só traballar con conservas de máxima calidade porque o resto se poden atopar en calquera supermercado e con iso non imos competir.

Sorprende unha marca de Ribadeo traballando con godello?

Iso ao fin e ao cabo non é tan importante. Nós captámolo, temos fincas de produción propia alí, facemos convenios... O importante é a orixe do produto, onde estea a razón social da empresa, non é tan destacado.