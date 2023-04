Que foi de... José Antonio Armesto?

Conta José Antonio Armesto que a creación da asociación de sendeirismo Pasada das Cabras en Burela arrancou na súa propia imprenta "porque daquela, en 2004, unha panda de amigos estabamos facendo o Camiño de Santiago por etapas e un día, un luns que viñamos de facer unha etapa o día anterior, Alfredo Llano, que daquela estaba de director no Perdouro, veu encargar uns traballos e falamos do cansos que estabamos, pero pensamos que non era mala cousa organizarnos e crear unha asociación para organizar outras rutas. Foi así como fomos falando con varios amigos cada un pola súa banda e fixemos unha reunión no mesón do Poeta, e de alí saíu xa o grupo co que se fixo a primeira directiva, creamos os estatutos e en outubro do 2004 quedou constituída a asociación xa legalmente".

Dende aquela, Pasada das Cabras non parou de medrar. Normalmente fan unha ruta ao mes en Galicia ou Asturias "e ademais todos os anos organizamos unha fin de semana completa" e van xa a lugares algo máis afastados.

Como colectivo Pasada das Cabras encárgase tamén de organizar a ruta circular en Burela "que creamos nós porque non había nada feito, e facémola como día do socio, comendo xuntos no Monte Castelo. Tamén organizamos a andaina nocturna entre Burela e San Cibrao", conta.

Armesto di que sempre tiveron boa relación con outras asociacións similares, como Os Sendeiros de Foz ou a de Navia, "que sempre nos invitan á andaina que organizan e eles tamén veñen aquí".

Da evolución da asociación, o seu presidente explica que "a verdade é que si fomos medrando abondo. A xente animouse moito polo de que andar é bo. Hoxe estamos entre 180 e 190 socios, pero chegamos a ter preto de 300 e non nos queixamos".

Iso si, como leva sendo presidente xa desde hai moitos anos, Armesto confesa que lle gustaría deixalo, "pero a xente non se anima moito a coller a presidencia. En realidade non é nada ou case nada o que hai que facer, pero ninguén quere".

Desde 2004 foron cambiando as cousas e di que agora tiran "de novas tecnoloxías" para coñecer e comprobar algunhas rutas "aínda que imos velas practicamente todas, porque non é o mesmo ir dous ou tres camiñar que saír trinta ou corenta e chegar a un punto no que non sabes por onde coller. Así que sempre imos recoñecelas antes".

O que di é que vai xente da directiva "ou mesmo socios, porque unha cousa que facemos é que propoñemos que os propios socios nos digan algunha ruta e o que a propuxo vai tamén vela e así é unha forma de que se implique algo máis a xente" e di que iso si que funciona. Así que agora agarda que alguén dea un paso á fronte.