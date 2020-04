Las jornadas técnicas y el encuentro empresarial de Expomar se aplazan sin fecha

Las jornadas técnicas y el encuentro empresarial organizados por la fundación Expomar de Burela y que estaba previsto que se celebraran los próximos días 28 y 29 de mayo se aplazan sin una fecha concreta de celebración, por el momento. El comité organizador considera, una vez analizada la situación, que este aplazamiento es la mejor decisión para los agentes implicados.

"De momento imos agardar para ver como vai evolucionando a pandemia e en canto estea máis ou menos normalizada a situación e se poda xa calcular cando se fan estes eventos, determinaremos unha data que vaia ben para o conxunto do sector pesqueiro e para a xente que tiñamos previsto que viñera a dar as conferencias e a participar no encontro empresarial", explicó el presidente de la fundación y alcalde burelés, Alfredo Llano, que subrayó que "isto é moi importante para nós, polo que imos tentar facelo este ano".

De retomarse este año, desde la organización destacan la importancia de la cita, puesto que se debatirá sobre la situación del sector justo después de superar la crisis sanitaria, en un momento de afrontar sus consecuencias sociales y económicas.