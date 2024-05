Las jornadas de Expomar arrancan poniendo en valor el aspecto social de la pesca

La secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel Artime, inauguró este miércoles las XXXI Xornadas Técnicas de la fundación Expomar acompañada del conselleiro do Mar, Alfonso Villares, y la alcaldesa de Burela y presidenta de la fundación Expomar, Carmela López. Tanto Artime como Villares pusieron el acento en la importancia social y económica de la pesca.

La secretaria habló de la resiliencia del sector, que "sabe lidiar con los retos que tiene por delante" y lo situó como "una oportunidad" para aportar enfoques para afrontar los retos. Reiteró la disposición del Gobierno a trabajar con el sector al considerar que "merece la pena y tiene mucho futuro". Artime resaltó el papel clave del sector pesquero español en el abastecimiento alimentario, así como a la hora de dinamizar las zonas costeras, donde genera empleo y riqueza. "Más allá de economía, la pesca está muy arraigada en la cultura española, lo que justifica que pueda ser un sector estratégico para la UE en la autonomía alimentaria, donde el 71% de los alimentos se demandan del exterior".

La responsable estatal incidió en la necesidad de equilibrar los factores ambientales, sociales y económicos de la actividad, pero también en que el sector es consciente y "hace esfuerzos por mantener los océanos sanos y productivos". El ministerio quiere seguir en esa línea para "preservar un medio marino que pueda ser la base de su actividad". Defendió además que "la dimensión socioeconómica tiene que estar muy presente" e ir de la mano de "unos estándares de sostenibilidad muy altos". Citó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 11 de enero pasado que consolida esa línea y recuerda que es un pilar esencial dentro de la Política Común de Pesca (PCP).

La secretaria expresó preocupación por la caída del consumo de pescado, debido al cambio de hábitos entre los jóvenes, sobre todo, que abandonan las dietas mediterránea y atlántica. "Es uno de los retos que tenemos en el horizonte desde la perspectiva económica, pero también de la salud".

Por su parte, el conselleiro do Mar destacó el honor de participar en un foro tan consolidado, reconociendo el esfuerzo de la fundación Expomar y del Concello. "Dende a Xunta apoiamos un ano máis coa nosa presenza ese compromiso para contribuír a que ese dinamismo se manteña intacto", aseguró. Villares recalcó que el pescado es "a proteína máis nutritiva e saudable" e instó a repensar la soberanía alimentaria. "Temos que ser capaces de ter e producir a proteína do mar saudable e sostible para poder alimentar desas proteínas necesarias á poboación". Por eso, ve necesario incrementar los porcentajes de consumo y producción.

Mar solicitó una reunión con el ministro

El titular de Mar apuntó que le solicitaron al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación una reunión para reclamar una revisión de los TAC poniendo el acento en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al entender que la pesca debe aportar más. También reclama la revisión de la PCP y diálogo para evitar vetos como el de las 87 zonas de ecosistemas vulnerables, que provocó una reducción importante de las capturas con un descenso del 22% de la facturación entre los meses de octubre de 2022 y 2023.

Villares dijo que "Europa ten que ser intelixente para que a pesca retome o seu peso, que teña o empuxe que os tribunais din que ten que ter. Loitar por ela é facelo a favor de que non haxa despoboamento". También se hizo eco del cansancio del sector ante las restricciones europeas, con un impacto negativo en Galicia y sus pescadores, "que fan a pesca máis respectuosa e sensible co medio".

"La pesca es nuestra seña de identidad, que nos preocupa y nos ocupa"

Por su parte, la alcaldesa Carmela López, subrayó que este foro es "un punto de encuentro, de escucha, entre el sector y la Administración", recalcando que en Burela "la pesca es nuestra seña de identidad, que nos preocupa y nos ocupa".