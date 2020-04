Las jornadas y el encuentro empresarial de Expomar se aplazan sin una nueva fecha

Las jornadas técnicas y el encuentro empresarial organizados por la fundación Expomar de Burela, que estaba previsto que se celebraran los próximos días 28 y 29 de mayo, se aplazan sin una fecha concreta de celebración, por el momento. El comité organizador considera, una vez analizada la situación provocada por la actual pandemia de Covid-19, que este aplazamiento es la mejor decisión para los agentes implicados. "De momento imos agardar para ver como vai evolucionando a pandemia e en canto estea máis ou menos normalizada a situación e se poda xa calcular cando se fan estes eventos, determinaremos unha data que vaia ben para o conxunto do sector pesqueiro e para a xente que tiñamos previsto que viñera a dar as conferencias e a participar no encontro empresarial", explicó el presidente de la fundación y alcalde burelés, Alfredo Llano, que subrayó que "isto é moi importante para nós, polo que imos tentar facelo este ano".

Las jornadas técnicas de Expomar son un foro de reconocido prestigio que une al sector pesquero, las administraciones y la prensa y en las que cada año se abordan temas de actualidad para el mundo de la pesca con la participación de representantes políticos de todas las administraciones, técnicos especialistas e importantes investigadores y catedráticos de diversas universidades.

El encuentro empresarial reúne a las entidades más representativas de la flota gallega y a las asociaciones profesionales del sector pesquero a nivel nacional.

Teniendo esto en cuenta, desde la fundación destacaron ayer que «debido á grande transcendencia das decisións que aquí se toman, sen dúbida esta próxima edición de 2020 converterase unha das de maior relevancia dos últimos anos, xa que tocará debater a situación do sector pesqueiro xusto despois de superar a crise sanitaria do coronavirus e no momento de afrontar todas as súas consecuencias sociais e económicas».

APOYO. Desde Expomar también lanzan un claro mensaje de apoyo a la pesca haciendo propio el mensaje que se lanza desde la Consellería do Mar: ‘Estamos no mesmo barco, merca produto fresco do mar’.

Así, destacan que cuando el consumidor compra pescado fresco está apoyando a las 40 lonjas que abren las puertas estos días y a las 10.000 mujeres y hombres que salen a diario al mar, a las playas y a las bateas para traer cerca de 700 toneladas diarias de alimento y también hace posible que el viaje de las 2.000 embarcaciones que salen al mar merezca la pena. Además, resaltan que el consumo de pescado fresco proporcional al cuerpo de manera natural la vitamina D que no se puede obtener de la luz solar estos días en los que no se puede salir de casa.

En este sentido, el presidente de Expomar también advirtió de la importancia seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de la Organización Mundial de la Salud e insistió en el mensaje de la necesidad de quedarse en casa para frenar la pandemia.