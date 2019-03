Al presidente de Red Eléctrica Española, Jordi Sevilla, no le cuadran las cuentas que alegan los industriales electrointensivos para justificar el "mazazo" energético actual y que ha llevado a Alcoa a poner en duda la viabilidad de la planta de Aluminio en San Cibrao, que arrastra pérdidas desde el pasado año. Sevilla, en comparecencia previa a la junta general de accionistas, señaló a propósito del diferencial del 30% en el precio eléctrico que denuncian las industrias respecto a sus competidores de Alemania y Francia que "no hay países que estén haciendo cosas muy distintas, tenemos un sistema de mercado que es el europeo, nos movemos por el mismo principio y se dan cifras de Alemania que a mí no me salen".

La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), en la que se integra Alcoa, señaló este miércoles que ya en 2017 el coste de la energía eléctrica en la industria electrointensiva supuso un sobrecoste estimado de 450 millones de euros respecto a Alemania y que "el precio medio anual del 2018 estará en 60 euros/megavatio hora, un 15% más caro que un año antes y in 28% más que el de nuestros competidores alemanes". Sevilla reconoce que el precio es determinante para el sector y confía en las medidas previstas en el Estatuto de Industrias Electrointensivas que elabora el Ministerio de Industria. Este señaló a raíz de la presentación del borrador, que permitiría a las industrias ahorrar 23 millones anuales en gastos energéticos pero Alcoa lo ha considerado insuficiente.

Aege indicó que el encarecimiento de los precios eléctricos amenaza unas industrias que facturan más de 20.000 milllones de euros

Sevilla también aboga por subastas y contratos de suministro bilaterales a largo plazo. Reconoce que el precio del recibo de la electricidad ha subido "y hay mucho por hacer aquí y en la UE pues, de hecho, el Gobierno suspendió durante seis meses el impuesto del 7% sobre la generación, pero según el INE, la subida el pasado año estuvo por debajo del 2%". Aege indicó que el encarecimiento de los precios eléctricos amenaza unas industrias que facturan más de 20.000 milllones de euros y emplean a 186.000 personas. "Los precios en el mercado diario –aseguran–, son los más altos en diez años y su previsible evolución futuro suponen una amenaza para la competitividad y para la economía del país". Apuntan a los altos impuestos para la sostenibilidad energética y los pagos por derechos de emisiones de CO2 como responsables de los sobrecostes de hasta 10 euros/megavatio hora respecto a los que rigen en países vecinos.

Los industriales piden medidas compensatorias como las vigentes en Francia y Alemania y un cambio de modelo que iguale las condiciones del suministro eléctrico en España con los de competidores principales europeos. También coinciden en fomentar contratos a largo plazo a precios competitivos y reconocer el estatuto de consumidor electrointensivo. También insisten en "consolidar el servicio de interrumpibilidad", cuya retribución ha disminuido notablemente y que los directivos de REE consideran que debería "ir a menos", conforme las redes se hacen más inteligentes. "De momento es como un seguro para el sistema eléctrico pero la UE está muy vigilante sobre su utilización", dijo Juan Lasala, consejero delegado de la transportista eléctrica.