John Rutherford: "Notei un cambio en min despois de facer o Camiño"

Mar por Medio vai seguindo adiante con algunha variación sobre o prantexamento inicial, pero continúa malia os anos que pasaron. Pensou que podería chegar ata 2024 cando falaron da creación con Eduardo Gutiérrez?

Eu creo que estabamos Eduardo e máis eu demasiado ocupados intentando conseguir que aquelas primeiras xornadas fosen un éxito para pensar nun futuro entón bastante remoto.

Nesta ocasión falarase sobre como lle afecta o fenómeno turístico ao Camiño de Santiago. Sente como un perigo para a supervivencia do propio Camiño ese incremento algo desbotado de xente facendo a ruta?

Si, efectivamente é un perigo. Non cabe dúbida de que o turismo de masas acaba destrozando precisamente aquilo que o atrae. A última e derradeira vez que fixen o Camiño Francés, hai uns vinte anos, xurei non volver, porque cada día era unha carreira moi competitiva para conseguir unha cama no próximo albergue, e iso falsea totalmente a peregrinaxe. Sen embargo hai outros camiños menos populares. E hai que recordar que na Idade Media a peregrinaxe tamén chegou a ser un fenómeno masivo, e sobreviviu.

Vostede mesmo estivo vencellado co Camiño. Disque é algo que si se fai, cando se remata non eres a mesma persoa que cando o empezache. Parécelle atinada esa frase?

Si, é certo. Eu dende logo notei en min un importante cambio, para ben. Máis tranquilo, máis estoico, no sentido de distinguir mellor entre aquilo que realmente importa na vida e aquilo que non importa, e non preocuparme demasiado por isto último. Tamén entre os problemas que me é posible solucionar e os que non.

En Ribadeo dase un fenómeno algo parecido nas Catedrais, tamén algo afectada pola de xente que atrae. Vostede que a coñece hai anos, ve ese paralelismo?

Si. As autoridades ribadenses terán que ter moito coidado. O turismo é positivo economicamente, claro, pero hai que aprender dos casos de Barcelona e Mallorca, buscar un equilibrio xusto entre fomentar o turismo e coidar os intereses, non só económicos, dos ribadenses. Os cartos son importantes pero tamén hai outras consideracións que é necesario non esquecer.

Retranca galega contra sarcasmo inglés

Agora hai cada vez máis xente de Ribadeo en diferentes lugares do Reino Unido, algo que cando arrancou Mar por Medio non era corrente e moito menos cando vostede coñeceu Ribadeo. A maioría (non todos, claro) séntense a gusto. Hai un certo 'feeling' entre a forma de ser duns e doutros para que aconteza iso?

Resúltame difícil contestar a esta pregunta, porque non me gusta xeneralizar tanto, non me parece correcto dicir 'os ingleses son así, e os galegos son deste outro xeito'. Hai tantas maneiras de ser inglés ou galego como hai ingleses e galegos. Agora ben, evidentemente hai certas tendencias que nos diferencian, por exemplo a sutil retranca dos galegos e o bastante menos sutil sarcasmo dos ingleses. Chovendo a caldeiradas, o galego poderá dicir algo como 'Parece que vai chover', mentres que o inglés, 'Que bo día temos hoxe!' Pero si hai outras tendencias que temos en común, como o non ser excesivamente locuaces nin berrar demasiado.

Cando Mar por Medio empezou trouxo xente británica que falaba tan ben galego que era case incrible. Segue habendo xente británica interesada na cultura galega?

Si, e algúns deles son exalumnos meus.

Gustaríame coñecer a súa impresión sobre os efectos do Brexit na vida cotiá a nivel da xente da rúa. Considérano un paso atrás? Pensa que non terá tanta incidencia como se di? Ou é máis do sector catastrofista de que se alonxa definitivamente de Europa?

O Brexit foi un desastre en todos os sentidos, un intento de suicidio nacional. Cameron e Johnson fixeron moitísimo dano. Quizáis certa recuperación sexa posible, pero levará moito tempo.