Jimena Domínguez: "Mis padres me aconsejan y cojo cosas de aquí y allá para mejorar"

¿Cómo ha sido para ti ganar estos premios?

Estoy muy contenta, no me lo esperaba. A mí me gusta mucho pintar y todos me dicen que lo hago bien, entonces me animé a participar porque en el cole nuestra profe de plástica nos anima siempre a que hagamos dibujos para estos concursos y luego lo presenta quien quiera, y yo los presenté.

Esta semana recibiste el premio en Lugo por el cartel para el concurso IlustarNOS...

Sí, me dieron una placa con el dibujo que hice, de la muralla. En el acto estaban todos los niños que ganamos en las distintas categorías.

Además, el mismo día inauguraban una exposición en el Hula con los dibujos de donaciones del concurso que ganaste el año pasado ¿fue un día ajetreado?

Sí, me llamaron para estar en el acto de inauguración, porque también era la entrega del premio. Es una exposición itinerante. Mi dibujo para ese cartel era como un juego de palabras. Una camilla que era un órgano, y en cada tecla había un órgano del cuerpo y el título era 'No importa el órgano, ahora toca donar y salvar vidas", también jugando con las palabra.

¿Cómo te iniciaste en la pintura?

Dibujo desde muy pequeña, ya en primero de primaria los viernes teníamos que leer un libro y luego hacer una ficha, y en la ficha había que dibujar una página del libro. A mí siempre se me dio bien, bueno siempre me decían que lo hacía muy bien.

¿Y eso te animó a seguir pintanto?

Sí, los comentarios de mis profesrores y mis padres me animaron a seguir dibujando.

¿Asististe a clases de dibujo?

No, nunca fui a clases. Para aprender y para mejorar lo más importante es practicar. Busco tutoriales y miro la forma de hacer la cosas mejor cuando no me salen bien. También uso internet para buscar ideas para pintar. Voy cogiendo cosas de aquí y de allí.

Si no fuiste a clases, ¿cómo aprendiste a dibujar tan bien?

Bueno, yo lo que hacía era repasar a lápiz los dibujos, para aprender los trazos, y luego los dibujaba, también mi padre, que estudió en la Escuela de Artes de Lugo, me da consejos de cómo mejorar y mi madre desde que yo era pequeña se sentaba conmigo a pintar y me enseñaba cómo podía hacer.

¿Qué es lo más difícil de pintar?

Para mí lo más complicado son los ojos, porque es difícil lograr la expresión de la mirada, y también las manos y los labios.

¿Te gustaría seguir pintando de mayor y dedicarte a ello profesionalmente?

Sí que me gustaría seguir pintando pero de mayor lo que quiero ser, por lo menos de momento, es profesora de niños pequeños, es lo que más me gusta: los niños y enseñar. Dibujar creo que será algo que quedará como afición.