Jesús Novo afronta en O Vicedo el sexto mandato con mayoría absoluta

El candidato del PP en O Vicedo, Jesús Novo Martínez, reelegido en las municipales como alcalde afronta su sexto mandato con mayoría absoluta. El popular logró cinco ediles por tres del PSOE y uno del BNG. "Estamos contentos cos resultados, había outras dúas candidaturas con xente nova e non se sabía o que podía pasar, pero temos que agradecer a todos os que nos votaron, a todo o concello por apoiarnos para este novo mandato, no que seguiremos traballando pola xente do noso concello".

Jesús Novo asegura que "estou moi contento tamén cos resultados na Mariña, pois gañamos en Ribadeo e Viveiro, igual que a nivel xeral, en Lugo, Galicia e España, proba dilo é a recente convocatoria de eleccións xerais, iso é importante e esperamos obter uns bos resultados".

El único pero que pone a los resultados son el Concello de Lugo y la Diputación, donde "quedamos a un pouquiño, pero non me corresponde a min", señala. Novo reitera su agradecimiento al vecindario del municipio vicedense y asegura que "seguiremos traballando e intentaremos dialogar sempre, que foi o meu xeito de traballo coa oposición para facer, sobre todo, as cousas que consideramos importantes para o pobo, sempre dialogamos e seguirémolo facendo", recalca.