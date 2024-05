Jesús Gayol dejará de entrenar al CD Foz al final de la temporada

La marcha de Jesús Gayol, uno de los entrenadores más emblemáticos de la historia del CD Foz, al final de la temporada puede sorprender a muchos, pero no a los jugadores ni al presidente de la entidad, José María García Rivera, ya que, según explicó el técnico, era una idea que ya tenía en la cabeza. "Xa non ía adestrar neste exercizo, pero ao final decidín botarlle unha man a Rivera que mo pediu, pero sempre deixando claro que sería a derradeira", aseguró el técnico, que todavía tiene que vivir el desenlace de la Copa Diputación.

Gayol no descarta continuar en el club, aunque ejerciendo funciones diferentes a las de entrenador. "O que podo asegurar é que non me vou volver a sentar nun banquiño para dirixir ao equipo, pero o Foz é a miña casa e estarei disposto a axudar, aínda que tamén dependerá de quen estea ao fronte da entidade e doutras cousas".

Gayol cree que los cambios del fútbol aficionado actual son ya difíciles de asumir para alguien acostumbrado a vivir otro tipo de escenarios. "Os tempos cambiaron moitísimo no que atinxe ao fútbol afeccionado e agora xa non teño a paciencia de antes, penso que xa tiven que reinventarme catro ou cinco veces para adaptarme ás cousas que pasan agora, pero chegou o momento de dar un paso a un lado",

El equipo focense estuvo esta temporada lejos de los puestos de cabeza, pero Gayol cree que la temporada no fue mala. "Cubrimos os obxectivos de sobra e tivemos un montón de contratempos, ademais de adestrar con pouca xente. Non estou para nada descontento da tempada".