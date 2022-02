Jesús Berrocal: "El Real Madrid forja el carácter"

No es habitual en los campos de fútbol de A Mariña encontrarse con jugadores que hayan pisado las categorías más altas del fútbol español. Pero mucho menos a todo un campeón de Europa sub-19 con la selección española de esta categoría. Pues los aficionados del Viveiro CF tienen la oportunidad de ver hasta el final de temporada al cordobés Jesús Berrocal (5- 2-1988), un jugador que vivió las altas esferas del fútbol y que ahora trata de aportar profesionalidad y experiencia para contribuir a la permanencia celeste.

Hábleme de sus inicios, supongo que en su Córdoba natal.

Pues sí, en el club de mi ciudad, pero pronto fiché por el Español, con 13 años, y después ya vino el Real Madrid.

¿Qué recuerda de su paso por la Casa Blanca, es verdad que pertenecer al Real Madrid es algo que se lleva siempre dentro?

La verdad es que lo de que marca carácter no es un tópico, sino una realidad. Al fin y al cabo formas parte de uno de los mejores clubes del mundo y no solo a nivel deportivo, sino institucional, así que la profesionalidad y el saber estar es algo que ya llevas durante toda una carrera.

También le dejaría poso ser campeón de Europa sub-19 con la selección española, supongo.

Muchísimo, representar a tu país y ganar un torneo de ese calibre figura entre los mejores recuerdos futbolísticos que tengo y es algo que no voy a olvidar nunca.

Hablemos de esos recuerdos, hábleme de otros momentos buenos y alguno malo que haya pasado.

Pues entre los mejores me quedaría con el primer día que firmo con el Español o con el Real Madrid, con el primer gol en Primera División, con el Rácing de Santander contra el Deportivo de A Coruña y también con algún ascenso, como el que conseguí con el Granada a la Segunda División. En cuanto a lo peor, casi siempre tiene que ver con las lesiones, que no tuve muchas graves, pero sí algunas que fueron importantes y que me impidieron tener continuidad en determinados clubes. También viví algún descenso triste, como el de la Ponferradina, desde Segunda A a Segunda B.

Solo tuvo una experiencia jugando fuera de España, ¿por qué?

Incluso ahora tuve la opción, pero no se dan las circunstancias. La verdad es que el paso por Tailandia fue excepcional, tanto a nivel deportivo como personal y jugué la Champions asiática, que fue una gran experiencia.

Y ahora, el Viveiro. ¿Cómo llega hasta aquí todo un campeón de Europa?

Pues a través de un gran amigo que me habló de la posibilidad. Después hablé con David (Páez, técnico del Viveiro) y todo fluyó. Hubo buen feeling y apenas tardamos en llegar a un acuerdo. Ahora estoy feliz por la decisión tomada.

¿Conocía algo del club o de la ciudad antes de este fichaje?

Pues del club conocía cosas porque siempre he sido un apasionado del fútbol y he procurado estar informado, la ciudad no la conocía pero está muy bien.

Pero poco ha jugado en Tercera.

Tuve suerte de estar casi siempre en categorías altas, pero no se me caen los anillos.

¿Qué le parece lo que se ha encontrado a nivel de club?

Pues sinceramente creo que tenemos mimbres de sobra para conseguir la permanencia. He visto un grupo muy unido con un objetivo claro y creo que se pueden hacer cosas buenas.

¿Y qué puede aportarle Berrocal al Viveiro?

Yo tengo claro que lo voy a dar todo, pero siempre dentro de un grupo en el que cada uno tiene su responsabilidad. Daré el mil por mil en cada partido y en cada entrenamiento y en función de la posición en la que juegue aportaré futbolísticamente unas cosas u otras, pero siempre vaciándome en el campo.

Primer partido y derrota, ¿qué conclusiones saca?

No se pueden sacar conclusiones, solo tratar de corregir los errores, pero es algo que también se debe hacer cuando se gane.