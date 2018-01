Jesús Atadell: "De niño ya decoraba escaparates en la tienda de mis padres"

"UNA ENFERMEDAD en la infancia marcó seguramente mi manera de ser", dice Jesús Atadell. Le exigía reposo y ciertos cuidados, motivo por el que en vez de jugar al fútbol como otros niños hacía manualidades. Fue el inicio, todavía sin saberlo, de una prolífera trayectoria como escaparatista.



¿Cuándo nace su interés por el escaparatismo?

Los primeros pinitos los hice más o menos a los 13 años en los escaparates de mis padres, que tenían un negocio que mitad era una fábrica de chocolates y la otra una tienda de ropa. También había hecho un escaparate para un concurso en Semana Santa, hice un Calvario con palotes, gominolas y monedas de chocolate.



Sin embargo, estudió Medicina.

Estudié Medicina en Santiago, pero como había hecho escaparates en la tienda me llamó gente de fuera para ver si se los hacía. En esto vi un apoyo económico para la juventud, pero nunca pensé vivir de ello. Durante toda la carrera seguí haciendo escaparates, incluso alguno también en Santiago. Acabé Medicina y me puse a trabajar de médico en Ourol, en Viveiro, en Castroverde, en Cospeito, en Lugo, en A Pontenova... y seguía compaginando todo.



¿En qué momento decidió dejar de ser médico?

Tendría 28 años cuando me salió un trabajo muy importante dentro del escaparatismo y decidí aparcar la medicina porque no lo podía compaginar, era para unos grandes almacenes de A Coruña que se llamaban El Pote. Después, por el trabajo allí me empezó a conocer más gente y tenía bastantes clientes. También me llamaron del centro comercial Cuatro Caminos y de Las Camelias en Vigo para hacer decoraciones de Navidad y aperturas.



Más tarde buscó un socio.

En un principio estaba solo, pero después hice unos cursos aquí en el Inem, donde salió un alumno que era muy bueno y que es socio mío ahora mismo. Trabajamos juntos desde hace 30 años.



Y abren las tiendas El Chipe.

Sí, son tiendas de decoración y de hogar, menaje de cocina, regalo formal e informal, textiles... Vamos cubriendo un poco todo. La primera la abrimos en el 2000 en García Dóriga, después abrimos en la Avenida de Galicia y en 2013 nos cambiamos para aquí [Praza de Lugo]. También tenemos una en As Pontes.



Pero siguen con trabajos de escaparatismo?

Sí, yo sigo haciendo mis escaparates todo el año y aparte de decoración de bodas, de las cabalgatas o del belén hacemos encargos que nos hace la gente para cosas raras. Este año hicimos una seta gigante de cinco metros de alto para una feria micológica.



¿Se notó la crisis en su sector?

Muchísimo, unos 30 o 40 clientes míos cerraron. Pero para los que estamos en una historia tan diversificada, cuando no hay ajos, hay cebollas, entonces no pasas hambre. De hecho, yo ahora mismo hago muchas más cabalgatas [este año las de As Pontes, Viveiro y San Cibrao] porque los escaparates bajaron, pero también porque cada vez me gustan más este tipo de trabajos y estoy contento porque a mí lo que me gusta es el trabajo de taller.



En Viveiro participa en muchas celebraciones.

Estoy implicado en la Semana Santa, en la cofradía de La Piedad. Tuvimos una comparsa de Carnaval que ganó muchísimos premios, con carrozas, y en Entroido también hacemos la sardina y organizamos el duelo del entierro. En verano hacíamos decorados para la Mostra y el Festival do Landro, y también un Aquelarre con unos montajes muy espectaculares.



¿Cómo nació el belén gigante?

Empezó con una petición del presidente de la asociación de comerciantes, que me pidió algo para adornar el pueblo y que llamara la atención para que viniera gente a verlo. Se me ocurrió el belén, que nació mucho más escueto aunque tenía piezas ya muy buenas, como los Reyes. Durante unos años dejamos de hacerlo por un comentario político y hace cuatro retomamos porque la alcaldesa nos insistió mucho y hay apoyo económico, por lo que todo es más fácil.



Cada vez tiene más visitantes. ¿Están orgullosos del crecimiento?

Todo el año estamos pensando en cosas para introducir y estoy muy satisfecho porque ves que viene muchísima gente a verlo y que a todo el mundo le gusta. No contabilizamos las visitas, pero siempre que vamos a hacer la puesta a punto hay un montón de gente. Incluso en el proceso de montaje, que dura un mes con jornadas de doce horas, hay madres que van varias veces en el día con los niños a ver cuánto avanzamos y si pusimos algo nuevo.

PERFIL



Aunque reconoce que se lo pasa muy bien haciendo su trabajo, Jesús Atadell tiene otras aficiones, la principal de ellas viajar. No se le resisten ni España ni países europeos ni tampoco los árabes, de los que admira su cultura (no las prohibiciones) o sus olores. Viaja con frecuencia a Marruecos y disfruta en los zocos, de los que ha traído telas para el belén o para la carroza del rey Baltasar en la cabalgata de Viveiro. La gastronomía es otra de sus pasiones, ya que le encanta comer, pero también cocinar, y disfruta de las fiestas. "Soy bastante juerguista", apunta.