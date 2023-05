Jesús Amor Prieto: "Teñen unha fidelidade que o ser humano non ten"

Jesús Amor Prieto confesa que os cans "dende neno, para min sempre eran uns compañeiros, cando saía pasear ou correr sempre me acompañaban. A amizade do can é especial, é unha compañía incrible, dáche unha amizade moi difícil de igualar". Este veciño de Foz di que os psicólogos aconsellan telos a xente maior ou con problemas de sociabilización. Tamén pensa que "teñen capacidades que os humanos non teñen, pois danse conta se estás contento ou triste".

Na súa casa de Trabada sempre tiveron cans, mestizos e sobre todo da raza pastor alemán, dedicados ao pastoreo e a garda. Dende entón tivo bóxer, shar pei e agora ten o rottweiler Guver, un macho de 6 anos. Conta que é un can de acción, que a penas ladra. Di que está moi san e ten a típica pelaxe moura e dourada.

De Guver di que cando non recoñece o seu cheiro, "quédase mirando, déixame achegar e cando entro na súa área de acción vai por min como se fose unha presa, pois é un can de defensa, ataque e garda, pero ao chamalo xa para a súa acción". Tamén sinala que os cans de presa é dificíl que sociabilicen cos gatos, porque son moi territoriais.

Prieto conta que aos rottweiler "non se lles pode pegar, porque cho teñen en conta, aínda que pódeslles rifar, é un can moi sentido e de moita personalidade, que ademais ten moita forza e vaise a calquera cousa que lle chame a atención. Este pesa uns 68 quilos, polo que non é recomendable para todas as persoas".

O que máis lle gusta deles é o brillo do seu pelo, pero advirte de que "hai que peinalo tódalas semanas para que esté limpo e lle brille". A Guver "encántalle" saír de paseo co seu dono polos montes, a onde o leva no todoterreo e co seu arnés. Na casa come penso especial e "ten prohibidos os ósos de polo porque soen atragoarse, é moi perigoso se se lle crava unha acha na farinxe ou na tripa".

Cando alguén lle pregunta como ten un can así, de raza perigosa, resposta con outra pregunta: "Cantos amigos darían a vida por ti? Calquera deles daría a vida por min, teñen unha fidelidade que o ser humano non ten, a súa amizade é inconmensurable» e opina que «son perigosos se os fan os donos, son como os eduques". Tamén lembra que é obrigatorio que leven bozal e correa.

Cada convivinte da súa casa ten un informe psicolóxico para telo, un certificado de non ter antecedentes penais ao ser cans potencialmente perigosos, un seguro especial que é caro e unha licenza municipal. Prieto pensa que este tipo de cans non debe estar en pisos, "non llo aconsello a ninguén, creo que é unha tortura, necesitan fincas para esparexerse".