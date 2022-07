Jessica Martínez López: "Tengo tatuada su cara y su nombre en el brazo"

La joven Jessica Martínez comparte piso en O Barqueiro (Mañón) con su madre y con su gato You, que es el más mimado de la casa. La llegada del felino se produjo a raíz de que la hermana de Jessica adquirió otros de la misma raza. Jessica compró el suyo a un criadero de Andalucía. "Son caros, porque los compras con pedigrí y certificación de que no tendrán ninguna enfermedad, porque les hacen estudios genéticos y eso es una tranquilidad", destaca.

Antes de hacerse con el gato se informó sobre su carácter. "Son muy cariñosos y dependientes de la persona. Todos los de esta raza son iguales, es superamigable con los perros, busca el calor en todos lados, donde esté una manta o calor, ahí va". Cuando trabaja, lo cuida su madre. Jessica reconoce que "paso el mayor tiempo posible con él, hace mucha compañía", subraya.

You llegó con solo cuatro meses. La dueña del criadero lo trasladó en su coche hasta A Coruña "durmiendo en una mantita, apenas ocupaba la mano". Ahora ya alcanzó su tamaño máximo. Jessica sabe que puede llegar a vivir 20 años y no quiere pensar que algún día le falte. "No lo quiero pensar, moriré. Tengo tatuada su cara y su nombre en el brazo, aunque tenga más, este es el primero". Cuenta que pasea con él, sobre todo en verano, para lo que usa correa y arnés. En invierno lo viste para que no pase frío.

Otros cuidados que le dispensa pasan por darle un pienso especial para que mantenga el calor corporal y que compra por internet. "En verano hay que echarle crema protectora del sol para que no se queme, es de bebé, y lo ducho con gel de bebé y lavo con jabones y toallitas de bebé, pero no puedes limpiarlo mucho, porque se le irrita la piel, ya que pierde la capa protectora de grasa. De hecho, recomiendan lavarlos solo dos o tres veces al año y el resto del tiempo asearlos con toallitas y lavarles los ojos y las orejas con bastoncillos y agua fisiológica", explica Jessica, quien dice que durante el proceso "ronronea".

Desde hace unos días tiene un compañero, que le dejó una amiga que marcha de la localidad y se encaprichó con él. "Le dije que lo castre antes de traerlo, porque no quiero que tengan crías". La joven afirma que "me encantan los animales, pero no el pelo, empecé a investigar y me acabé enamorando de esta raza. Dije: necesito uno".

Jessica Martínez López y su gato egipcio You

En septiembre se cumplirán dos años desde que este felino llegó a la vida de la joven barqueirana, quien lo bautizó así por el parecido al extraterrestre Baby Yoda de ‘La guerra de las galaxias’. Confiesa que es un animal dependiente, al contrario que el resto de los gatos, además de muy cariñoso, amigable y limpio.