Jenny Rodrigues olvida las lesiones y empieza la Liga como un tiro para el Burela FSF

Cuatro goles en otros tantos partidos en la Primera División femenina de fútbol sala confirman que Jenny Rodrigues está de vuelta. Tras dos temporadas con problemas físicos derivados de una seria lesión sufrida en noviembre de 2020, la internacional portuguesa del Burela FSF levanta el vuelo y tiene pinta de convertirse en una jugadora muy importante para Julio Delgado en una temporada en la que las Guerreiras Laranxas volverán a pelear por todos los títulos en juego.

Tras la grave lesión en la temporada 2020-21, la pasada campaña tampoco fue positiva a nivel individual para Jenny, que se rompió la mano una vez recuperada y también se perdió muchos partidos, aunque pudo contribuir en momentos importantes de la temporada. Ahora, espera recuperar la continuidad que tuvo en sus primeros años en Burela. "Estoy muy contenta de haber empezado tan bien y de poder ayudar al equipo. En la pretemporada tuve algún problemilla, pero ahora en la Liga me estoy encontrando a un buen nivel físico y las cosas me están saliendo mejor que nunca a nivel goleador, a ver si puedo seguir así", comentaba la jugadora, que ayer cumplía 30 años.

Jenny es consciente de que esta temporada supondrá una auténtica reválida para el equipo al haber perdido efectivos. Espera que las lesiones las respeten para competir al máximo nivel. "Somos solo 8 jugadoras si no contamos a las chicas ucranianas, que no siempre están con nosotros. Resulta más complicado entrenar, pero hasta ahora estamos siendo igual de competitivas que siempre y confiamos en poder seguir en la misma línea, aunque para ello vamos a necesitar que no haya lesiones importantes", aseguró.

La Guerreira Laranxa también valora el buen arranque colectivo del Burela FSF, que lleva cuatro triunfos en cuatro encuentros después de ganar al Ourense por 4-2 en un durísimo partido. El único equipo que aguanta el ritmo burelés es el Futsi , que parece destinado otra vez a ser el gran rival en la pelea por los títulos. "Es verdad que al final los títulos están cayendo de nuestro lado o del Futsi, pero la igualdad cada vez es mayor y ganarle a cualquiera es muy difícil. Cuando perdimos la Liga contra el Futsi creo que todas nos dimos cuenta de la salvajada que suponía estar tres años seguidos ganando todos los títulos en juego. Es algo difícil de creer lo que hicimos y hay que valorarlo en su justa medida", sentenció.

Pese a las lesiones, Jenny siempre ha estado en la mente de la selección portuguesa y ahora forma parte de una prelista para el clasificatorio del campeonato de Europa. "Tengo que agredecer la confianza que siempre depositaron en mí. Confío estar en la lista final para el Preeuropeo, pero en Portugal hay muchas y muy buenas jugadoras, así que soy consciente de la dificultad de elegir", concluyó.