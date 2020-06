La plantilla del Pescados Rubén Burela FS vive una semana grande en la que se jugará la posibilidad de conquistar su tercer título de Liga de la Primera División femenina de fútbol sala. Aunque buena parte del bloque burelés conoce ya las mieles de este título en dos o una de las coronas anteriores, hay 9 futbolistas que buscan su primer entorchado liguero en España, cinco jugadores nacionales, tres brasileñas y una portuguesa.

Las cinco futbolistas españolas que todavía no han ganado este título son la portera Ana Romero y las jugadoras de pista Cristina Pérez, Luci Gómez, Ale de Paz y Jenny Lores, aunque estas dos últimas visten esta temporada por vez primera la elástica naranja. A este grupo hay que unir campeonas del mundo como Cilene, con numerosos títulos en Brasil, pero que no ha podido conquistar la liga española, todavía, igual que sus compatriotas Cami Gadeia y Jane Marques. Tampoco Jenny Rodrigues ha podido todavía celebrar el principal título nacional español después de dos temporadas y media.

Una jugadora que puede llegar y besar el santo, como dice el conocido refrán es la pontevedresa Jenny Lores, que ya saboreó las mieles del triunfo en su primer torneo oficial, la Supercopa, ante el Futsi, y también ganó la Recopa oficiosa en Italia.

“Espero completar la temporada con otro éxito después de conquistar los dos primeros títulos que se pusieron en juego. Tenemos la oportunidad de cerrar el ejercicio como lo empezamos, ganando títulos, y es lo que queremos hacer. Siempre dije que venía al Pescados Rubén FSF con la esperanza de pelear por ganar competiciones y esta temporada, si no hubiera sido por el coronavirus, hubiéramos tenido opciones de conquistarlas todas. Además de jugar esta final de Liga también estábamos ya clasificadas para las semifinales de la Copa Galicia y de la Copa de la Reina, lo que da idea de la regularidad que mostramos”, señaló.

Lores es consciente de que ganar la Liga sería el mejor colofón para una temporada “muy rara” por la aparición del coronavirus, que detuvo la competición regular e incluso puso en dudas de que se pudiera resolver la competición con este play off exprés. “La verdad es que tengo una mezcla de sensaciones importantes, pero lo que prima es la ilusión y las ganas de conquistar el título. También hay cierto nerviosismo porque sabemos que nos vamos a jugar casi toda la temporada en un partido y por eso lo estamos preparando al máximo, no deja de ser una final, pero es verdad que llega después de mucho tiempo paradas y de una temporada que se cortó de raíz por la pandemia y el estado de alarma y vamos a jugar sin público, algo que desde luego no nos gusta”.

Lores es consciente de que el Pescados Rubén FSF parte como favorito en las quinielas, tanto por su potencial de plantilla como por ser el equipo mejor clasificado de los tres que se darán cita en el play off. A Lores no le asusta el papel de favorito y cree que deben asumirlo con normalidad. “Si hemos sido el que más puntos ha logrado en la Liga es por algo, así que hasta ahora hemos sido mejores. Pero a un partido siempre se igualan mucho las fuerzas y además hay que demostrarlo sobre la pista”, afirmó la jugadora, que respeta por igual al Ourense y al Alcorcón, aunque cree que el estilo de juego de las madrileñas podría complicarles más el título.

“En la Liga el Alcorcón fue capaz de empatarnos en el Vista Alegre y es verdad que al Ourense le ganamos en su pista, pero esas referencias tampoco garantizan nada. Por otro lado, jugar contra el Ourense garantizaría que el campeón sería gallego y eso también fortalecería el fútbol sala femenino de nuestra comunidad”, comentó.

Respecto a la ausencia del Futsi, la jugadora pontevedresa se limitó a comentar que "cada uno toma sus decisiones y asume sus responsabilidades, no hay porque pensar todos igual. Yo lo que puedo decir es que me gustaría que estuviera y poder ganarle sobre la pista", señaló la jugadora, que cree que la seguridad está garantizada. "Estamos entrenando bajo medidas estrictas y también vamos a seguir un protocolo en el viaje y en Málaga", sentenció.